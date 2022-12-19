Gurur duydum Türkiye’ye layık olmak için elimden geleni yapacağım

Başkan Erdoğan'ın önceki gün Mardin'deki toplu açılış töreninde Mardin Havalimanı'nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirildiğini duyurmasının ardından havalimanına "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" yazılı afişin asıldığı görüntülenmişti. Sancar, adının doğduğu kentin havalimanına verilmesinden gurur duyduğunu belirterek, "Türkiye'ye layık olmak için elimden geleni yapacak ve mukaddes yurdumuza yeni bilim insanları yetiştirmeye çalışacağım. Beni Türkiye'nin bilim neferi olarak algılayan ve ülkemize katkılarımı takdir ederek ve her fırsatta bunu vurgulayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'a ve kadirşinas Mardin halkına şükranlarımı arz ediyorum." dedi. Sancar, cumhuriyetin ilk yıllarında babasının bir süre katırcılık yaptığını da anlatarak "Katır kervanıyla babamın günler ve haftalarla varabildiği yerlere şimdi uçakla 1-2 saatte varılabiliyor. Bu, şimdi Türkiye'nin hem batısında hem de doğusunda böyle" dedi.