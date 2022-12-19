Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na grup toplantısı daveti ne anlama geliyor? Mahmut Övür açıkladı: Gel bakalım Ekrem...
Giriş Tarihi: 19.12.2022 22:37 Son Güncelleme: 19.12.2022 22:51

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na grup toplantısı daveti ne anlama geliyor? Mahmut Övür açıkladı: Gel bakalım Ekrem...

A Haber ekranlarında yayınlanan ve Melih Altınok'un sunduğu Sebep-Sonuç programında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı İmamoğlu'nu partisinin grup toplantısına davet etmesi değerlendirildi. Konuya ilişkin görüşlerini açıklayan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bunun siyasi açıdan bir kırılma noktası olduğubu belirterek, "Muharrem İnce'ye yaptığı gibi 'Gel bakalım Ekrem' diyebilir. Bu rövanş almak demektir. Saraçhane'ye bir cevap olabilir. " dedi.

Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na grup toplantısı daveti ne anlama geliyor? Mahmut Övür açıkladı: Gel bakalım Ekrem...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu partisinin salı günü gerçekleşecek TBMM'deki Grup Toplantısına katılmaya davet etti.

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na grup toplantısı daveti ne anlama geliyor? Mahmut Övür açıkladı: Gel bakalım Ekrem... | Video

DAVET NE ANLAMA GELİYOR?

Davetin yeni bir tartışmayı beraberinde mi getireceği merak konusu olurken A Haber ekranlarında konuya ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yönelik davetinin Saraçhane'ye bir cevap olabileceğini söyledi.

"MUHARREM İNCE'YE YAPTIĞI GİBİ YAPABİLİR"

Övür, "İmamoğlu'nu ilk defa gruba çağırıyor. Siyasi açıdan bir krılma noktası diyebiliriz. Orta yol bulacak bir kavga, gerilim olmayacak. Ancak şunu söyleme ihtimalini yüksek görüyorum: 'Gel bakalım Ekrem' diyebilir. Muharrem İnce'ye yaptığı gibi yapabilir." şeklinde konuştu.

"SARAÇHANE'YE CEVAP OLABİLİR"

Bunun bir rövanş almak anlamına geldiğini belirten Övür, "Kendi sosyolojisi ya da kamuoyu açısından Saraçhane'ye bir cevap olabilir. Gel bakalım Ekrem derse enteresan olabilir." dedi.

"KILIÇDAROĞLU RENK VERMEZ, ELLERİ ANLATIR"

Mahmut Övür sözlerini şöyle sürdürdü: "Kemal Beyi hem İYİ Parti hem de küreselciler hafife alıyorlar. Kemal Bey, küreselcilerin kendisini çizdiğini unutmayacak diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu 12 yıldır CHP'nin başında. Siyaset mühdensiliği açısından uzman isimlerden biri. Ama siyaset üretemiyor. Renk vermiyor. Kemal Beyin yüzünde hiç bir zaman renk bulamazsınız ama elleri çok önemli. Ellerinde sürekli bir harekat vardır. Eğer o hareket hızlı bir hareket ise içinden geçen sert bir şeyler vardır. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun ellerine dikkat ediyorum."

CHP'den Akşener'e olay gönderme! İmamoğlu'na adaylık kapısını kapattılar SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu 6'lı masayı karıştırdı! CHP'li kurmaylar konuştu: Bizim adayımız Kılıçdaroğlu... SON DAKİKA | Bahçeli'den İmamoğlu'nun hakaret davasına ilk yorum: Operasyonun hedefi Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: 6'lı masa isterse elbette aday olurum! İmamoğlu'nun çağrısını sosyal medyadan öğrendim

ARKADAŞINA GÖNDER
Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na grup toplantısı daveti ne anlama geliyor? Mahmut Övür açıkladı: Gel bakalım Ekrem...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA