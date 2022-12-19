CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu partisinin salı günü gerçekleşecek TBMM'deki Grup Toplantısına katılmaya davet etti.
Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na grup toplantısı daveti ne anlama geliyor? Mahmut Övür açıkladı: Gel bakalım Ekrem... | Video
DAVET NE ANLAMA GELİYOR?
Davetin yeni bir tartışmayı beraberinde mi getireceği merak konusu olurken A Haber ekranlarında konuya ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yönelik davetinin Saraçhane'ye bir cevap olabileceğini söyledi.
"MUHARREM İNCE'YE YAPTIĞI GİBİ YAPABİLİR"
Övür, "İmamoğlu'nu ilk defa gruba çağırıyor. Siyasi açıdan bir krılma noktası diyebiliriz. Orta yol bulacak bir kavga, gerilim olmayacak. Ancak şunu söyleme ihtimalini yüksek görüyorum: 'Gel bakalım Ekrem' diyebilir. Muharrem İnce'ye yaptığı gibi yapabilir." şeklinde konuştu.
"KILIÇDAROĞLU RENK VERMEZ, ELLERİ ANLATIR"
Mahmut Övür sözlerini şöyle sürdürdü: "Kemal Beyi hem İYİ Parti hem de küreselciler hafife alıyorlar. Kemal Bey, küreselcilerin kendisini çizdiğini unutmayacak diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu 12 yıldır CHP'nin başında. Siyaset mühdensiliği açısından uzman isimlerden biri. Ama siyaset üretemiyor. Renk vermiyor. Kemal Beyin yüzünde hiç bir zaman renk bulamazsınız ama elleri çok önemli. Ellerinde sürekli bir harekat vardır. Eğer o hareket hızlı bir hareket ise içinden geçen sert bir şeyler vardır. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun ellerine dikkat ediyorum."