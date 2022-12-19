Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na grup toplantısı daveti ne anlama geliyor? Mahmut Övür açıkladı: Gel bakalım Ekrem...

"KILIÇDAROĞLU RENK VERMEZ, ELLERİ ANLATIR"

Mahmut Övür sözlerini şöyle sürdürdü: "Kemal Beyi hem İYİ Parti hem de küreselciler hafife alıyorlar. Kemal Bey, küreselcilerin kendisini çizdiğini unutmayacak diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu 12 yıldır CHP'nin başında. Siyaset mühdensiliği açısından uzman isimlerden biri. Ama siyaset üretemiyor. Renk vermiyor. Kemal Beyin yüzünde hiç bir zaman renk bulamazsınız ama elleri çok önemli. Ellerinde sürekli bir harekat vardır. Eğer o hareket hızlı bir hareket ise içinden geçen sert bir şeyler vardır. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun ellerine dikkat ediyorum."

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