MHP Lideri Devlet Bahçeli: Saraçhane kumpası tutmaz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru Aday Belli Karar Net" mitinglerinin dünkü bölümünde Mersin'de partililere seslendi. 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerine kadar en ufak bir durgunluk emaresi göstermeyeceklerini söyleyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesidir" ifadelerini kullandı. Millet İttifakı'na da sert tepki gösteren Bahçeli, "Bu ittifakı oluşturan proje partilerinin tek gayesi Türkiye'nin ilerleyişini durdurmak. CHP ve 6'lı masa tamamıyla yabancıların güdümündedir" diye konuştu. Bahçeli şu mesajarı verdi:Mersin Zillet'e destek vermez. İş meydan, işte irade, işte asalet... İktidar her rejim sisteminde vardır ve hakimdir. Türkjiye'de muhalefet kıtlığı ise ileri düzeydedir. Bu yüzden Türk siyaseti kurumuş toprak gibidir. Muhalefet partileri zillette, köksüz ve kimliksizdir. Siyasi çıkarlarını ülke çıkarlarının üzerinde gören siyasi bir zihniyetin inandırıcılığı olamaz, ikna edici hiçbir yanı olamaz. Türkiye'nin en göze çarpan talihsizliği, siyasi ahlak çemberinin dışına çıkaran, muhalefet partilerinin varlığıdır.Zillet İttfakı, kumandalı iradeye sahiptir. Yalan bunların dilindedir. Zillet İttifakı oyun içinde oyundur. Yalan rüzgarı, dedikodu yatağıdır. Bu ittifakı oluşturan proje partilerinin tek gayesi Türkiye'nin ilerleyişini durdurmak. CHP ve 6'lı masa tamamıyla yabancıların güdümündedir.CHP hastadır, bu hastalığın adı da işbirlikçiliktir. Bizim vizyonumuz Türk tarihinin yol haritasıdır. Bizim aklımız yerli ve millidir. CHP'nin 6 su alan kayığı batmak üzeredir. Bu CHP'yi maaşlı sömürge danışmanları, ne dış güçler kurtarabilecektir. CHP yönetimi dersini tarihimize kara çalan Türk ve İslam düşmanlarından almaktadır.Saraçhane tiyatrosuyla hükümete saldırılması fırsatçılık... Alayı samimi değil. Saraçhane kumpası tutmaz. Sahte mağdurlara, mahkemeden siyasetçi çıkarmaya çalışanlara Türk milleti değer vermez.