MSB, Gürcistan’a askeri ekipman hibe etti

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Bakanlığımız tarafından tedarik edilen 2 adet havaalanı yıkama ve süpürme aracı ile 31 kalem muhtelif helikopter yedek parçası Marneuli Hava Meydanı'nda yapılan törenle Gürcistan'a hibe edildi" denildi.