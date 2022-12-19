Haberler Gündem Haberleri MSB, Gürcistan'a askeri ekipman hibe etti
Giriş Tarihi: 19.12.2022 20:51

MSB, Gürcistan'a askeri ekipman hibe etti

Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde Gürcistan’a 2 adet havaalanı yıkama ve süpürme aracı ile 31 kalem muhtelif helikopter yedek parçası hibe edildiğini açıkladı

İHA
MSB, Gürcistan’a askeri ekipman hibe etti

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Bakanlığımız tarafından tedarik edilen 2 adet havaalanı yıkama ve süpürme aracı ile 31 kalem muhtelif helikopter yedek parçası Marneuli Hava Meydanı'nda yapılan törenle Gürcistan'a hibe edildi" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB, Gürcistan'a askeri ekipman hibe etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA