MSB, Gürcistan’a askeri ekipman hibe etti

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Bakanlığımız tarafından tedarik edilen 2 adet havaalanı yıkama ve süpürme aracı ile 31 kalem muhtelif helikopter yedek parçası Marneuli Hava Meydanı'nda yapılan törenle Gürcistan'a hibe edildi" denildi.
1️⃣ Askerî Mali İş Birliği Anlaşmaları kapsamında Bakanlığımız tarafından tedarik edilen 2 adet Hava Alanı Yıkama ve Süpürme Aracı ile 31 kalem muhtelif helikopter yedek parçası Marneuli Hava Meydanında yapılan tören ile Gürcistan'a hibe edildi.#MSB pic.twitter.com/6LmaSqfkmQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 19, 2022