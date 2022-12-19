Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması: 6’lı masa isterse elbette aday olurum! İmamoğlu’nun çağrısını sosyal medyadan öğrendim

Kararlılık ile yol haritası çiziyoruz. Söylem birliği ve kararlılık sergileyerek oya gibi işleyerek çalışıyoruz. Aceleye gerek yok, zamanımız var zaten Doğal olanı şudur: 6'lımasadan birinin belirlenmesi.

ADAY OLMAK İSTİYOR MUSUNUZ?

Kararı verecek olan 6'lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbetteki aday oluruz. 6 liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz