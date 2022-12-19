SON DAKİKA | MSB’den DEAŞ’a ağır darbe! Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri teröre peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı bir teröristin Hatay sınırında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: DEAŞ'lı bir teröristin Suriye'den ülkemize sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu şahıs ülkemize sızmaya çalışırken başarılı şekilde yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından "kırmızı bültenle" aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu tespit edildi.