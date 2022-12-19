Türkiye’nin üreten kadınları İstanbul’da buluşuyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, 81 ilde gerçekleştirdiği "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programlarının finalini bugün İstanbul'da bir otelde yapıyor. Zirve, çalışma hayatında yeni fikirleriyle yer almak isteyen, girişimcilik faaliyetlerinde bulunarak Türkiye ekonomisinin kalkınmasında "Ben de varım" diyen girişimci kadınları buluşturacak. Erdoğan'ın "Kadını dışlayan toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir" sözü ve "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" sloganıyla ortaya konulan çalışmada bugüne kadar 45 binden fazla kadına devletin eğitim ve finans destekleri hakkında bilgi verildi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" sloganıyla 9 Nisan 2021'de Hakkari'den yola çıktık. 2 Aralık'ta İstanbul'da 81'inci il buluşmasını gerçekleştirmiştik. 81 ildeki programların finalinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen üretici, çiftçi, girişimci, işletme sahibi, ihracat yapan kadınlarla Sayın Cumhurbaşkanımız bir araya gelecek. Türkiye Yüzyılı'nda kadınlarla kalkınma, büyüme vizyonumuzu orada tekrar gündeme getireceğiz" diye konuştu.