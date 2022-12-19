Yunanistan bizimle uğraşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam Mardin'de "Türkiye Yüzyılı, Değerler Yüzyılı" programına katıldı. Türkiye'nin değerlerinin buluştuğu program, Mardin'e özel "Türkiye Yüzyılı" şarkısı ile başladı. Şarkı Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice olarak seslendirildi. Gençlerle sohbet eden ve sorularını da yanıtlayan Erdoğan, şunları kaydetti:('Türkiye'nin teknolojik gelişmeleri Yunanları korkutuyor mu?' sorusu üzerine) Korkuyorlar tabi. Bize ne dediler; 'Çılgın Türkler geliyor.' Hele hele bir de Tayfun füzesi var ya menzili 560 km olarak açıklandı. 560'ı bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım, nedir nihai durum? Dediler ki biz 1000 km'yi yakalayacağız. Bunu duyunca Yunan hoplamasın mı? Ege'de yine bazı çılgınlıklar yaptılar. Bizimkilerde gerekeni yaptı. Ya yapma işte, rahat dur. Bizimle uğraşma. Bizim sizinle Ege'de dalaşma gibi bir şeyimiz yok. Arkadaşlara, eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparsınız dedim. Gencimiz yetişiyor, 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyor. Sizin gibi gençlerle beraber evelallah biz o birilerine bir gece ansızın gelebileceğimizi gösterdik ve göstereceğiz.Göreve geldiğimizde savunma sanayinin yüzde 20'si yerliydi, şimdi yüzde 80'i yerli. Savunma Sanayiimizde ciddi bir ihracatımız var. Bayraktar yetiştiremiyor. Gerek İHA'lar, gerek SİHA'lar, AKINCI; asıl gelen KIZILELMA bu ayrı farklı bir şey. KIZILELMA 2024-2025 gibi seri üretimde bir yere oturacak.İnanıyorum ki bu gençlik 2023'te sandıkları çökertecek. Ve biz gençlerimizle kadınlarımızla ana kademe ile gümbür gümbür geliyoruz ve geleceğiz. Hangi inanca, kültüre, kökene mensup olursa olsun 85 milyonun tüm fertlerini samimiyetle bağrımıza bastık.Birileri helalleşmeye gelecekmiş. Yav sen önce helalleşmeye gideceksen, gel Diyarbakır Anneleriyle helalleş. Eğer helalleşmeye geleceksen önce 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında, 13, 14, 15 yaşındaki kızları Kandil'e kaçıranlar var ya onlarla kol kola gezmeyi bırak. Onlarla beraber olmayı bırak. Kimi aldatıyorsun yav? Kimi kandırdığını zannediyorsun? Bu millet artık bunları yutmaz. 2023 bunun cevabı olacak.Ülkemizi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz günden beri milletimizle hep gönül diliyle konuşabilmemizi bu birikime ve tecrübeye borçluyuz.Gelişmişliğe rağmen halen insanı dilinden, dininden, renginden, kültüründen dolayı ötekileştirenlerin Mardin'den alacağı çok dersler var. Ülkemizin yakın tarihinde yaşanan kimi üzüntü verici hadiselerin bu muhteşem tabloya halel getirmesine izin veremeyiz. 20 yıllık iktidarımız döneminde hiçbir zaman insanlarımız ve şehirlerimiz arasında ayrımcılık yapmadık.Bir avuç seçkin azınlık dışında kalan milyonların ayrımcılığa uğradığı eski devlet anlayışı tamamen mazide kalmıştır. Kendi insanlara tepeden bakan jakoben zihniyetin günümüz Türkiyesi'nde asla yeri yoktur.Türkiye Yüzyılı, bu vatan toprakları üzerinde hayatını sürdüren, ona sadakatle bağlı olan, geleceğini burada gören her bir insanımızın yüzyılıdır.