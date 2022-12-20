12 ilde FETÖ operasyonu: 30 kritik isme gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İÇLERİNDE MUVAZZAFLAR VAR

FETÖ'ye yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 32.'si kapsamında şüphelilerden 5'i Kara Kuvvetleri, 4'ünün Hava Kuvvetleri, 1'inin Sahil Güvenlik Komutanlığı, 6'sının Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu öğrenildi. 10'u muvazzaf 16 asker, 14'ü darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 30 şüphelinin yakalanması için gece saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 4ü Üsteğmen, 11'i Astsubay, 1'inin Uzman Çavuş Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.