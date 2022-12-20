ABD Başkanı Biden’dan çarpıcı sözler! Meğer çoktan ilan etmiş: Öldü ama duyurmayacağız

Biden'ın söz konusu videosuyla ilgili soruya Kirby, "İran'la nükleer anlaşma şu anda önceliğimiz değil ve gündemimizde de değil." karşılığını verdi.

Anlaşmayla ilgili halihazırda hiçbir gelişmenin olmadığını vurgulayan Kirby, "İran kendi halkını öldürmeye devam ederken ve Rusya'ya İHA'lar satarken yakın zamanda bir anlaşmanın gerçekleşeceğini öngörmüyoruz." diye konuştu.