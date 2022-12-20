CHP’li Barış Yarkadaş yazdı: İmamoğlu ’Ben 6’lı masayı yönetiyorum’ demiş

Mahkeme tarafından verilen Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı kararının ardından İYİ Parti ve CHP arasında gerginlik büyüdü. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki gerilim de yükseldi.
İMAMOĞLU CHP'Lİ SİYASETÇİYE 6'LI MASAYI BEN YÖNETİYORUM DEMİŞ
CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, bugünkü yazısında 6'lı masadaki adaylık gerilimine değindi. Yarkadaş 'İmamoğlu bir ay önce İBB'de birlikte çalışmak istediği arkadaşlara, 'Ben Türkiye'yi yönetmeye hazırlanıyorum' diyordu. İmamoğlu bu iddiasını öyle bir hale getirmişti ki İstanbul'da bir ilçede uzun yıllardır belediye başkanlığı yapan bir CHP'li siyasetçi İmamoğlu'na 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok erken değil mi?' dediğinde 'Abi küçük düşünmeyin. Ben 6'lı masayı yönetiyorum. Siz hala küçük düşünüyorsunuz' diyordu'
İşte Barış Yarkadaş'ın kaleme aldığı o yazıdan bölümler;
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük haksız – hukuksuz hapis cezası, siyasetin taşlarını yerinden oynattı. İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve sonrasında ortaya çıkan tablo ise en çok 'Altılı Masa'yı etkiledi. Daha doğrusu, bundan sonraki süreci de hayli zora soktu.
AKŞENER'iN TAVRI SİYASİ NEZAKETİ ZORLUYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TV'lerin Ankara temsilcileriyle yaptığı görüşmede dile getirdiği sözler, Altılı Masa'nın işinin hiç de kolay olmadığını gösteriyor. Bu bağlamda, 'ortak akıl'ın devreye girip hem gerilimi ortadan kaldırması hem de 'ilişkinin sınırları'nı yeniden belirlemesi gerekiyor. Akşener'in, CHP'li Belediye Başkanları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu ısrarla aday yapmaya çalışması, CHP'de uzun bir süredir gerilime sebep oluyordu. Parti yöneticileri mikrofonlara konuşmasa da Akşener'in tutumundan duydukları rahatsızlığı sık sık dile getiriyor ve Akşener'in tavrının 'siyasi nezaketi zorladığı'nı söylüyordu.
DOĞRUDAN MESAJ VERDİ
Kılıçdaroğlu, epey süredir biriken bu duyguyu, açıkça ifade etti. CHP ve İYİ Parti'nin iki ayrı parti olduğunu Akşener'e hatırlattı. "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. İmamoğlu ve Yavaş görevinin başındadır" diyerek, Akşener'i açıkça uyardı. Aslına bakarsanız, Kılıçdaroğlu bu uyarıda hayli geç kaldı.
O GÖRÜNTÜ RAHATSIZ ETTİ
Kuşkusuz ki; Kılıçdaroğlu'nu bu denli açık ve sert konuşmaya iten en önemli etkenlerden biri; Akşener'in İmamoğlu ceza alır almaz 'koşa koşa' İstanbul'a gelmesi ve CHP liderini beklemeye gerek bile duymadan otobüsün üstüne çıkarak "CHP eş Genel Başkanı" imiş gibi davranmasıydı.
Rahatsızlık yaratan diğer gelişme ise İmamoğlu'nun "İYİ Partili bir belediye başkanı" gibi hareket etmesiydi.
"BEN ALTILI MASA'YI YÖNETİYORUM. KÜÇÜK DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇ ABİ"
İmamoğlu, CHP lideri ile yaptığı görüşme sonrası pazartesi günü İPA'daki 'çelik çekirdek ekibi' ile buluşarak İBB'deki görevine yoğunlaşacağı mesajını verdi. İmamoğlu'nun bu görüşmede "Belediyede yapmamız gereken çok iş var. Biz projelerimizi hayata geçirelim" dediğini öğrendim.
Oysa ki; aynı İmamoğlu yaklaşık bir ay önce yakın çevresine ve belediyede konumlandırmak istediği kişilere "Ben Türkiye'yi yönetmeye hazırlanıyorum…" diyordu.
Ve yine aynı İmamoğlu'nun, yaklaşık bir yıl önce "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok erken değil mi?" diyerek kendisini uyaran bir ilçe belediye başkanına "Ben Altılı Masa'yı yönetiyorum. Küçük düşünmekten vazgeç abi" dediği de biliniyordu.