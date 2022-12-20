CHP’li Barış Yarkadaş yazdı: İmamoğlu ’Ben 6’lı masayı yönetiyorum’ demiş

İşte Barış Yarkadaş'ın kaleme aldığı o yazıdan bölümler;

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük haksız – hukuksuz hapis cezası, siyasetin taşlarını yerinden oynattı. İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve sonrasında ortaya çıkan tablo ise en çok 'Altılı Masa'yı etkiledi. Daha doğrusu, bundan sonraki süreci de hayli zora soktu.

AKŞENER'iN TAVRI SİYASİ NEZAKETİ ZORLUYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TV'lerin Ankara temsilcileriyle yaptığı görüşmede dile getirdiği sözler, Altılı Masa'nın işinin hiç de kolay olmadığını gösteriyor. Bu bağlamda, 'ortak akıl'ın devreye girip hem gerilimi ortadan kaldırması hem de 'ilişkinin sınırları'nı yeniden belirlemesi gerekiyor. Akşener'in, CHP'li Belediye Başkanları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu ısrarla aday yapmaya çalışması, CHP'de uzun bir süredir gerilime sebep oluyordu. Parti yöneticileri mikrofonlara konuşmasa da Akşener'in tutumundan duydukları rahatsızlığı sık sık dile getiriyor ve Akşener'in tavrının 'siyasi nezaketi zorladığı'nı söylüyordu.