Haberler Gündem Haberleri AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
Giriş Tarihi: 20.12.2022 19:23

AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Hamza Dağ yaptığı paylaşımla CHP’li Özgür Özel’in “CHP’ye oy verene traktör bedava” vaadini hatırlatarak, “Çiftçiler de milletimiz de biliyor sizin sözünüzün arkasında nasıl kapı gibi ‘Durmadığınızı’” ifadelerini kullandı.

AK Partili Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na tepki

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "Bütün çiftçi kardeşlerime sesleniyorum; bunu bir tarafa yazın, 'Bu sözü verdiniz' diye yazın. Sözün nasıl tutulduğunu, sözün arkasında nasıl kapı gibi durduğumuzu hepiniz de göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan sert tepki geldi.

Hamza Dağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'li Özgür Özel'in "CHP'ye oy verene traktör bedava" vaadini hatırlatarak, "Çiftçiler de milletimiz de biliyor sizin sözünüzün arkasında nasıl kapı gibi 'Durmadığınızı'" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA