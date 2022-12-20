AK Partili Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na tepki

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "Bütün çiftçi kardeşlerime sesleniyorum; bunu bir tarafa yazın, 'Bu sözü verdiniz' diye yazın. Sözün nasıl tutulduğunu, sözün arkasında nasıl kapı gibi durduğumuzu hepiniz de göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan sert tepki geldi.

Hamza Dağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'li Özgür Özel'in "CHP'ye oy verene traktör bedava" vaadini hatırlatarak, "Çiftçiler de milletimiz de biliyor sizin sözünüzün arkasında nasıl kapı gibi 'Durmadığınızı'" ifadelerini kullandı.