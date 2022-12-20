Son dakika: Suriye’nin kuzeyine olası kara harekatı! Bakan Akar’dan net mesaj: Kimseden izin almayız

"Bu kapsamda NATO bünyesinde alınan tüm tedbir ve politikaları desteklerken, çatışmanın başından bu yana aktif bir diplomasi de yürütüyoruz. Özellikle acil, hiç olmazsa insani ateşkes ve diplomatik bir çözüme odaklandık. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü çabaların en önemli sonuçlarından biri, tüm dünyayı tehdit eden gıda arzının yapılamamasından doğan krizin aşılmasına yönelik yardımlar oldu. Amacımız, çatışmanın başlamasının ardından iki tarafın ilk kez bir araya geldiği İstanbul sürecini devam ettirmektir."

ABD başta olmak üzere bazı ülkelerden gelen "Ukrayna'nın topraklarının tamamını telafi edemeyeceği" yönündeki görüşler hatırlatılarak, Ukrayna'nın müzakere masasına oturma vaktinin gelip gelmediğine yönelik sorusuna Akar, "Her zaman vurguladığımız üzere Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tam olarak destekliyoruz." yanıtını verdi.

Bu bağlamda Ukrayna halkının ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in kararlarına saygı duyduklarını ifade eden Akar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da dediği gibi 'Savaşın kazananı, adil bir barışın da kaybedeni olmaz.' Çatışma ne kadar uzun sürerse her iki tarafın da yaralarını sarmak o kadar zorlaşacaktır. Aynı zamanda çatışmaların uzaması yayılma riskini de artıracaktır." diye konuştu.