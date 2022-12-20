Bakan Özer, mesleki eğitimdeki büyük devrimi anlattı:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimdeki büyük dönüşümü yerinde incelemek üzere bir grup gazeteciyle birlikte ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini (MTAL) ziyaret etti.

Ziyarette, müzik atölyesi, robotik kodlama, dijital görüntü ve ses atölyesi, dijital oyun tasarım atölyesi, kütüphane, temel elektronik atölyesi, elektrik tesisat atölyesi, AR-GE odası, kablaj ve elektromekanik atölyesi, savunma ve mekanik sistemleri binası, CNC torna freze ve CNC torna atölyesinde incelemelerde bulunuldu.

Gazetecilere mesleki eğitimde son yıllarda yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi veren Bakan Özer, şunları kaydetti:

* Çırak ve kalfa sayısı 159 binden 1 milyon 200 bine ulaştırılmıştır.

*Meslek liseleri, bir zamanlar kimsenin gitmek istemediği; ama şimdi yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan liselere dönüşmüştür. Sınavla öğrenci alan mesleki eğitim kurumlarının doluluk oranları 2022 yılında yüzde 99'a yükselmiştir.

*Mesleki eğitimde yılda 3 tane tescil alınırken bu sene 8 bin 300 ürünün tescili alındı ve bu ürünlerin 162 tanesi ticarileşti. Meslek liseleri yurt dışına ihracat yapmaya başladı.

*Meslek liseleri 2 milyarlık bir üretim kapasitesine ulaşmıştır.

*Mesleki eğitim okullarında kazanç sağlayan ve ailelerini geçindiren öğrenciler var.

*25 Aralık 2021'de 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda önemli bir değişiklik yapıldı. O tarihte, mesleki eğitim merkezlerinin mesleki eğitimdeki payı yüzde 5.6 idi. Yani sistemde ağırlık meslek lisesi öğrencilerinden oluşuyordu. Şu anda mesleki eğitim merkezlerinin mesleki eğitimdeki oranı yüzde 47'ye çıktı.

*Mesleki eğitim merkezlerinde bu değişiklikten önce 27 bin kadın vardı, çırak kalfa olarak, değişiklikten sonra 350 bin oldu şu anda. Kadın istihdamı ile ilgili önemli bir fırsat.

*Bakanlığımızda geçmişte yılda ortalama sadece 3 ürün tescili alınırken 2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 8 bin 300 ürün tescil edildi. Bunun bin 340'ı mesleki eğitim Anadolu Liselerinde. Ayrıca, bu ürünlerden 162 tanesi de ticarileştirildi. 2023 yılında hedefimiz 10 bin ürünün tescilini almaktır.

*Eğitimde fırsat eşitsizliğinin kaynağı okul öncesi eğitimdir. Biz de bunun bilinciyle hareket ettik. 2000'li yıllarda 5 yaştaki okul öncesi eğitimde okullaşma oranı sadece yüzde 11 idi. Şu anda bu oran yüzde 99.

*Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'tü. Şu anda bu oran yüzde 95, ilkokulda yüzde 99.63, ortaokulda yüzde 99.44. Lisedeki okullaşma oranları 2000'li yıllarda yüzde 44, şu anda yüzde 95.

*6 Ağustos'ta göreve geldiğim zaman tüm Türkiye'de 2 bin 782 anaokulu vardı. 3 bin anaokulu hedefledik ve bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde 6 bin 4 anaokulu ile hedeflenen sayının iki katı kapasitede anaokulu oluşturuldu.

*Köy okullarında ana sınıfı açılması için gerekli olan asgari öğrenci sayısını 10'dan 5'e düşürdük ve köy okullarında da okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırdık. Kısa süre içinde bu bölgelerde yaşayan 20 binden fazla öğrencimiz okul öncesi eğitime erişim sağladı.

*Böylece, 3 yaşta okullaşma oranını yüzde 9'dan yüzde 16'ya, 4 yaşta yüzde 16'dan yüzde 38'e yükselttik. 5 yaşta ise okullaşma oranını kısa sürede yüzde 65'den yüzde 99'a ulaştırdık.

*Amacımız okullaşma oranlarını en kısa sürede yüzde 100'e çıkartmak. Bir öğrencimizi dahi kaybetmek istemiyoruz.

*Şu anda kayıt dışı ilkokul, ortaokul ve lisede yaklaşık 280 bin öğrenci var. MERNİS kayıt sistemini çok aktif şekilde kullanarak, çağrı merkezi kurarak, tek tek ailelere ulaşarak eğitime dahil etmeye çalışıyoruz. 19 milyon 100 bin öğrencimiz ile eğitim ve öğretime devam ediyoruz.

*Yazın başladık ve 5 ayda 2 bin 200 adet köy okulu açtık. 2023 sonuna kadar tüm köy okullarını açacağız.

*Köy Yaşam Merkezleri Projesi ile şu ana kadar köydeki 150 bin vatandaşımızın tarım, hayvancılık ve bağlantılı diğer alanlarla ilgili kurs-eğitim almalarına imkan sağlandı.

*İlk kez bu yıl tüm okullara temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılamak için şu ana kadar 7 milyar lira bütçe gönderdik. Bu bütçeyi gönderirken ihtiyacı fazla olan okula fazla, az olan okula az bütçe gönderdik. 2023 yılında da bu uygulamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.

*Bilim ve sanat yaz okulları, matematik ve İngilizce yaz okullarından yaklaşık 1 milyon öğrenci ücretsiz yararlandı.

*2023 yılında da yaz okulu uygulamamızı devam ettireceğiz ancak 23 Ocak-3 Şubat arasındaki iki haftalık sömestirde de ilk kez yaz okulu kapsamını genişleterek tüm kurslarımızı açacağız. Bu kapsamda bilim ve sanat yaz okulları, matematik ve İngilizce kurslarımız sömestirde de ücretsiz açık olacak.

*Artık köylerdeki okullarda sadece çocuklarımız eğitim almıyor aynı zamanda ebeveynleri de orada tarımdan hayvancılığa kadar her türlü alanla ilgili eğitim imkânına kavuşmakta. Böylece bir taraftan eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için farklı politikaları devreye sokarken aynı zamanda ailelerin de sürekli eğitim aldıkları, kendilerini geliştirebildikleri, imkâna kavuştukları bir mekanizma oluşturmuş olduk.

*Aile Okulu projesi ile köy yaşam merkezi üzerinden köylerdeki aileler de yararlanabilirken, 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon veliye, 2023 yılında ise 2.5 milyon veliye bu hizmeti sunabilmeyi amaçladık.

*Üç dile ağırlık verdik: Birincisi Türkçe ana dil, ikincisi matematik, üçüncüsü de yabancı dil. Türkçe başta olmak üzere sadece okuduğunu anlama değil, tüm becerileri geliştirecek şekilde metodolojimizi değiştirdik ve ölçme yöntemlerini değiştirmeye devam ediyoruz. Matematik için de aynı durum söz konusu. Geçen yıl çalışmalar yaparak 'Matematik Seferberliği'ni başlattık. Yani sadece sayısal eğilimi olanların değil, tüm çocuklarımızın matematiği sevmeleri için yeni yaklaşımlar ortaya koyduk. İlk kez bu yıl matematik yaz okulları açtık. Yaklaşık 1 milyon öğrencimiz bu anlamda ve ayrıca bilim, sanat ve yabancı dil ile ilgili eğitimler aldılar. Bu süreci devam ettiriyoruz.

*26 Ekim 2021 tarihinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" ni başlattık ve yılsonuna kadar 16 bin 361 okula yeni kütüphane kurulumunu tamamladık. Böylece, eğitim sistemimizde kütüphanesi olmayan okul kalmadı. Okul kütüphanelerinde 28 milyon olan kitap sayısını 105 milyona çıkardık.

*Türkiye'de şu anda kız çocuklarının okullaşma oranı ile ilgili sıkıntı kalmadı. 2000'li yıllarda ortaöğretimde kızların okullaşma oranı yüzde 39,2 iken bugün bu oran yüzde 95'e yükseldi.

*Paris'teki OECD Eğitim Bakanları Zirvesi'nde Fransız Bakan, 'Macron'un mesleki eğitimle ilgili en büyük projesi, ilk beş yılda 300 bin olan çırak sayısını 1 milyona çıkarmaktı. Ancak beş yıl sonra 800 bine çıkarmıştır' dedi. Harcanan miktar 13 milyar Euro. Biz, 159 binden aldığımız çırak-kalfa sayısını bir yıl dolmadan 1 milyon 200 bine ulaştırdık.