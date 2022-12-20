Türkiye'nin gururu yerli ve milli SİHA Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın sosyal medyadan duyurduğu haberde;

"Asırlar boyu birlikte yürüdüğümüz, tarihi, kültürel ve insani olarak güçlü bağlara sahip olduğumuz Arnavutluk ile ihracat sözleşmesi imzaladık. Bu anlaşmayla Bayraktar TB2 SİHA'larımız için ihracat sözleşmesi imzaladığımız ülke sayısı 27 oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun..." dedi.

EL ELE GÜÇLÜ YARINLARA

Haluk Bayraktar, "Dost ve kardeşimiz olan Arnavutluk'un azimli ve gayretli gençlerinin yüksek teknoloji geliştirme yolculuğunu desteklemek için T3 Vakfı olarak "BilimTiran" Bilim Merkezi kuruyoruz. El ele güçlü yarınlara…" ifadelerini kullandı.