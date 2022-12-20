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Giriş Tarihi: 20.12.2022 20:29

Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB2 SİHA'lar için Arnavutluk ile ihracat sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Ayrıca T3 Vakfı olarak Arnavutluk’ta Bilim Merkezi kuracaklarının haberini verdi.

EMİR YÜCEL EMİR YÜCEL
Bayraktar TB2’ler bir ülkeye daha ihraç edildi

Türkiye'nin gururu yerli ve milli SİHA Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın sosyal medyadan duyurduğu haberde;

"Asırlar boyu birlikte yürüdüğümüz, tarihi, kültürel ve insani olarak güçlü bağlara sahip olduğumuz Arnavutluk ile ihracat sözleşmesi imzaladık. Bu anlaşmayla Bayraktar TB2 SİHA'larımız için ihracat sözleşmesi imzaladığımız ülke sayısı 27 oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun..." dedi.

EL ELE GÜÇLÜ YARINLARA

Haluk Bayraktar, "Dost ve kardeşimiz olan Arnavutluk'un azimli ve gayretli gençlerinin yüksek teknoloji geliştirme yolculuğunu desteklemek için T3 Vakfı olarak "BilimTiran" Bilim Merkezi kuruyoruz. El ele güçlü yarınlara…" ifadelerini kullandı.

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Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi
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