Belediyenin itirazına mahkemeden ret

Dünyaca ünlü bademi, domatesi, tatlı patatesiyle tarımsal üretimde adından söz ettiren Muğla'nın Datça ilçesinde, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 'Datça'da köy yoktur' kararı alınmıştı. AK Parti'li Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Datça Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Haluk Laçin, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy çokluğuyla aldığı 'kırsal mahalle yoktur' kararını yargıya taşıdı. AK Parti'li Laçin, yürütmesinin durdurulması ve iptali için Muğla 3'üncü İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Haluk Laçin, 12 mahallesinin 9'u kırsal olan Datça için, büyükşehir belediyesinin kurulmasıyla mahalle statüsüne geçen köylerin, kırsal mahalle statüsüne geçirilmemesine dair kısmının iptalini talep etti.

TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞABİLİR

Dava sürecinde Karaköy, Cumalı ve Kızlan Mahallesi'nde bilirkişi incelemesi yapıldı. İncelemede, köylerin kırsal niteliğinin devam ettiğini tespit etti.

Muğla 3'üncü İdare Mahkemesi söz konusu davayla ilgili kararını verdi. Kararda, dava konusu işlemde yer alan hukuka aykırılıklar göz önüne alındı. Mahallede yaşayanların, kırsal mahalle statüsünden yararlanamayarak gelir vergisi ve emlak vergisi muafiyetinden, bazı bina, arsa ve binalarda emlak vergisi indiriminden faydalanamamaları, bazı harçların alınmaması veya harçlardan indirimden faydalanamamaları, iş yerlerinde ve konutlarda kullanılan sulardan indirimden faydalanamama durumunun söz konusu olabileceği belirtildi.

HER TÜRLÜ DESTEKTEN YOKSUN BIRAKABİLİR

Ayrıca, Tarımsal Kalkınma Destek ve Hibelerinden ve diğer her türlü Kırsal Kalkınma destek ve hibelerinden faydalanamama durumu ortaya çıkabileceği dikkate alındığında telafisi güç zararlar doğabileceği ifade edildi.

HUKUKA AYKIRI

Mahkeme, açıklanan nedenlerle söz konusu kararın hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğine dikkat çeken mahkeme, teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına oybirliğiyle hükmetti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Datça Belediyesi, mahkemenin kararına itiraz etti. İzmir Bölge İdare Mahkemesi Yedinci İdari Dava Dairesi'nde görülen davada, Datça Belediyesinin itirazı reddedildi. Kararda, dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığından, itiraz isteminin reddine, oy birliğiyle karar verildi.