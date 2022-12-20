İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞININ ÖNÜNÜ KAPATTI

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ilgili kararın yüksek yargıdan döneceğini, İmamoğlu'nun da görevine devam edeceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Herkes Bay Kemal'i beklesin.' diyerek adaylık için sinyal verdi.

İMAMOĞLU VE CHP MEDYASI KARŞI KARŞIYA

Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazarı Mahmut Övür, bugün CHP ve İmamoğlu'nun fonladığı medya arasında bir savaş olduğunu köşesine taşımıştı.

Övür, şu ifadeleri kullanmıştı:

Altılı masada ve CHP içinde bir adaylık kavgası olduğu sır değildi. Ama İBB Başkanı İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu'na "ahmak" dediği için ceza alması ve bunu bir siyasi şova dönüştürmesi safları bu kez daha da netleştirdi.

Artık saflar belli ama o safların arkasında bir siyasi perspektif olmadığı için kavga kişiler arasında geçiyor. Şimdilik CHP içinde Kılıçdaroğlu-İmamoğlu, altılı masada ise Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu destekli Akşener arasında.

İş öyle bir noktaya vardı ki sadece siyasi aktörler değil, medyadaki destekçileri de ikiye bölünmüş ve kavga ediyor... Bu açıdan CHP eksenli medyada çok sert ama aynı zamanda gizli bir kavga şimdi daha da açığa çıkmış durumda.