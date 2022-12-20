SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nu frenledi! Kendini işaret etti: Herkes Bay Kemal’i beklesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 16 milyon İstanbulluya hizmet edeceğini vurguladı, kendi Cumhurbaşkanı adaylığının sinyalini verdi. Kılıçdaroğlu, "Herkes Bay Kemal'i beklesin." derken, Ekrem İmamoğlu'nun evladı gibi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına hayır demeyiz' sözlerine, 'Kimse partimizin iç işlerine karışmasın' diyerek tepki göstermişti.
"EKREM İMAMOĞLU BENİM EVLADIM"
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. CHP Genel Başkanı, "Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkimiz var. Kendisi CHP'nin evladı olduğu gibi benim de evladım. Ona sahip çıkmak benim boynumun borcu." dedi.
"HERKES BAY KEMAL'İ BEKLESİN"
Kılıçdaroğlu, adaylığını ilan edercesine ifadeler kullanarak, "Herkes bilsin, göreceksiniz bunların tamamını hayata geçireceğiz. Herkes Bay Kemal'i beklesin." dedi.
İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da Kılıçdaroğlu'nun sözleri ile ilgili açıklama geldi. İmamoğlu, 'Evladım' ifadesi için "Onur duydum, gurur duydum. Yol arkadaşlığımız var. Genel Başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E AYAR: İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Yavaş ve İmamoğlu isimlerine hayır demeyiz" açıklaması ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kims eiç işlerimize karışmasın." dedi.