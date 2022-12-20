SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nu frenledi! Kendini işaret etti: Herkes Bay Kemal’i beklesin

"EKREM İMAMOĞLU BENİM EVLADIM"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. CHP Genel Başkanı, "Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkimiz var. Kendisi CHP'nin evladı olduğu gibi benim de evladım. Ona sahip çıkmak benim boynumun borcu." dedi.