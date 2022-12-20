Halk TV’de büyük skandala MHP’den tepki

"Bu akşam Halk Ana Haber'de yayınlanan 'İstanbul'da çocuk yuvası'nda kalan çocuğunun yüzünde sigara söndürüldüğü iddiası' ile ilgili haberimizde, haber kurgucusu arkadaşımız arşivden temsili bir 'sevgi evi töreni' görüntüsü kullanmış. Görüntünün arşiv olduğu belirtilmeliydi. Arşivden kullanılan 'sevgi evi töreni' görüntüsü maalesef Mhp Ankara İl Başkanlığı'nın bu çocuklarımız için düzenlediği bir törene ait. Bu vahim hata için başta bu güzel töreni yapmış olan Turgay Baştug olmak üzere tüm teşkilatından haber merkezimiz adına özür dilerim. Mhp Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ haber merkezinin ekrandaki yüzü olduğum için bana yazıp teessüflerini biraz da tehditkar bir dille iletmiş. Kullandığı 'terör sevici' ifadesi için ben de kendisini yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla özür dilemeye davet ediyorum."