Halk TV’de büyük skandala MHP’den tepki

Halk TV, dün ki Ana haber bülteninde bir skandala imza attı. İstanbul'da çocuk yuvasında kalan bir çocuğun yüzünde sigara söndürüldüğü haberinde MHP Ankara İl Başkanlığının sevgi evlerinde düzenlediği bir programa ait görüntülere yer verildi.
TERÖR SEVİCİ HALK TV'Yİ ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM
Bunun üzerine MHP Anlara İl Başkanı Turgay Baştuğ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Halk TV ve İrfan Değirmenci'yi özür dilemeye davet etti. Baştuğ, paylaşımında, "Halk TV tasvip edemeyeceğimiz bir olayı haberleştirirken MHP Ankara İl Başkanlığı olarak sevgi evlerindeki yavrularımız için düzenlediğimiz program fotoğraflarını kullanarak algı yaratmaya çalışmış dahası yavrularımızı istismar etmiştir. Terör sevici @halktvcomtr'yi ve @degirmencirfan'ı kasıtlı ve alenen ahlaksızlık yapılan bu algı haber için özür dilemeye davet ediyorum. Hukuki süreci başlatmakla birlikte özür gelmemesi halinde ülkücü irade Halk TV'ye gereken cevabı vermekte tereddüt etmeyecektir" ifadelerine yer verdi.
1️⃣ Halk TV tasvip edemeyeceğimiz bir olayı haberleştirirken MHP Ankara İl Başkanlığı olarak sevgi evlerindeki yavrularımız için düzenlediğimiz program fotoğraflarını kullanarak algı yaratmaya çalışmış dahası yavrularımızı istismar etmiştir. pic.twitter.com/6AMHlGwd17— Turgay Baştuğ (@TurgayBastug) December 19, 2022
"Bu akşam Halk Ana Haber'de yayınlanan 'İstanbul'da çocuk yuvası'nda kalan çocuğunun yüzünde sigara söndürüldüğü iddiası' ile ilgili haberimizde, haber kurgucusu arkadaşımız arşivden temsili bir 'sevgi evi töreni' görüntüsü kullanmış. Görüntünün arşiv olduğu belirtilmeliydi. Arşivden kullanılan 'sevgi evi töreni' görüntüsü maalesef Mhp Ankara İl Başkanlığı'nın bu çocuklarımız için düzenlediği bir törene ait. Bu vahim hata için başta bu güzel töreni yapmış olan Turgay Baştug olmak üzere tüm teşkilatından haber merkezimiz adına özür dilerim. Mhp Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ haber merkezinin ekrandaki yüzü olduğum için bana yazıp teessüflerini biraz da tehditkar bir dille iletmiş. Kullandığı 'terör sevici' ifadesi için ben de kendisini yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla özür dilemeye davet ediyorum."