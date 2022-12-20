Haberler Gündem Haberleri Halk TV’de büyük skandala MHP'den tepki
Giriş Tarihi: 20.12.2022 09:17 Son Güncelleme: 20.12.2022 09:23

Halk TV’de büyük skandala MHP'den tepki

Halk TV ana haber bülteninde İstanbul’da çocuk yuvasında kalan bir çocuğun yüzünde sigara söndürüldüğü haberinde MHP Ankara İl Başkanlığının sevgi evlerinde düzenlediği bir programa ait görüntülere yer verildi. MHP Anlara İl Başkanı Turgay Baştuğ, sosyal medya hesabından bu skandala tepki göstererek Halk TV’yi ve İrfan Değirmenci’yi özür dilemeye davet etti.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Halk TV’de büyük skandala MHP’den tepki

Halk TV, dün ki Ana haber bülteninde bir skandala imza attı. İstanbul'da çocuk yuvasında kalan bir çocuğun yüzünde sigara söndürüldüğü haberinde MHP Ankara İl Başkanlığının sevgi evlerinde düzenlediği bir programa ait görüntülere yer verildi.

TERÖR SEVİCİ HALK TV'Yİ ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM

Bunun üzerine MHP Anlara İl Başkanı Turgay Baştuğ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Halk TV ve İrfan Değirmenci'yi özür dilemeye davet etti. Baştuğ, paylaşımında, "Halk TV tasvip edemeyeceğimiz bir olayı haberleştirirken MHP Ankara İl Başkanlığı olarak sevgi evlerindeki yavrularımız için düzenlediğimiz program fotoğraflarını kullanarak algı yaratmaya çalışmış dahası yavrularımızı istismar etmiştir. Terör sevici @halktvcomtr'yi ve @degirmencirfan'ı kasıtlı ve alenen ahlaksızlık yapılan bu algı haber için özür dilemeye davet ediyorum. Hukuki süreci başlatmakla birlikte özür gelmemesi halinde ülkücü irade Halk TV'ye gereken cevabı vermekte tereddüt etmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

VAHİM HATA İÇİN ÖZÜR DİLERİM

Bu açıklamanın hemen ardından İrfan Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Turgay Baştuğ ve tüm teşkilattan özür dileyerek, şunları söyledi:

"Bu akşam Halk Ana Haber'de yayınlanan 'İstanbul'da çocuk yuvası'nda kalan çocuğunun yüzünde sigara söndürüldüğü iddiası' ile ilgili haberimizde, haber kurgucusu arkadaşımız arşivden temsili bir 'sevgi evi töreni' görüntüsü kullanmış. Görüntünün arşiv olduğu belirtilmeliydi. Arşivden kullanılan 'sevgi evi töreni' görüntüsü maalesef Mhp Ankara İl Başkanlığı'nın bu çocuklarımız için düzenlediği bir törene ait. Bu vahim hata için başta bu güzel töreni yapmış olan Turgay Baştug olmak üzere tüm teşkilatından haber merkezimiz adına özür dilerim. Mhp Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ haber merkezinin ekrandaki yüzü olduğum için bana yazıp teessüflerini biraz da tehditkar bir dille iletmiş. Kullandığı 'terör sevici' ifadesi için ben de kendisini yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla özür dilemeye davet ediyorum."

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Halk TV’de büyük skandala MHP'den tepki
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