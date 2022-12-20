İzmir Büyükşehir Belediyesinin yeni bisiklet yolu projesi ’pes’ dedirtti

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

Nejat Özyeğin: "Bu yaptıkları işle belediyenin propaganda kanalında arsızca sırıtarak övünüyorlar hem de burada söylediğimiz şeyler bu kurumun yöneticileri ve profesyonel maaşı ile elektrikli makam bisikletine binen bisikletle ulaştırma sorumluları için sinek vızıltısı"

Murat Tamer: "Sırf yapmış olmak için, formalite icabı ortaya koyulmuş çakma bir hizmet. Öyle de böyle de o parayı zaten harcıyorsunuz. Kullanılabilirliği makul olacak şekilde üretseniz şu hizmeti, herkesin beğenisini kazansa kıyamet mi kopar? Neyse iki teker sevdalıları için kullanışlı olmasa da yürüyüş yapanlar koşanlar kullanırsa boşa gitmemiş olur"

Ahmet Aydos: "İzmir Büyükşehir Belediyesi hesabında da çok güzel bir şey yapmış gibi ballandıra ballandıra anlatmışlar bir de. Hiç utanma da yok bunlarda"