Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e “içişlerimize karışma” mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, 2019 seçimlerinde yargı üyelerine "ahmak" dediği için 2 yıl 7 ay ceza alan İmamoğlu'nun karara tepki olarak Saraçhane'de düzenlediği toplantıyla ilgili konuştu. Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini açıklayan Kılıçdaroğlu, isim vermeden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e net mesaj verdi. Akşener'in, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı iddiasına işaret eden Kılıçdaroğlu "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" dedi. Kılıçdaroğlu, şu açıklamaları yaptı:İmamoğlu çağrı yaptı, Meral Hanım katıldı. Saygı duymamız lazım. 6 lider de benzer tepkiler gösterdi.Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim.Hükümet programını belirlemeden aday belirleme şansımız yok. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin çalışmamızı da yapıyoruz, bu ay sonunda büyük ölçüde tamamlanır.Kararlılık ile yol haritası çiziyoruz. Söylem birliği ve kararlılık sergileyerek, oya gibi işleyerek çalışıyoruz. Aceleye gerek yok, zamanımız var zaten. Doğal olanı şudur: 6'lı masadan birinin belirlenmesi.Kararı verecek olan 6'lı masa, 'Adayımız sizsiniz' derlerse elbette ki aday oluruz. 6 liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz.Bir parti, başkabir partininiçişlerine karışmamalı.