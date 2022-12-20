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Giriş Tarihi: 20.12.2022

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı yakalandı

ANKARA
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı yakalandı
Mİlli Savunma Bakanlığı (MSB), Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist M.M.'nin Hatay sınır hattında yakalandığını duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "DEAŞ'lı bir teröristin Suriye'den ülkemize sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu şahıs ülkemize sızmaya çalışırken başarılı şekilde yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan teröristin Interpol tarafından 'kırmızı bültenle' aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu tespit edildi" denildi.
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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı yakalandı
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