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Giriş Tarihi: 20.12.2022 12:01 Son Güncelleme: 20.12.2022 12:04

Maltepe Belediyesi'nden CHP'li vekillere ayakkabı hediyesi

CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye bütçesinden yaklaşık 200 CHP’liye 1500 liralık spor ayakkabısı gönderdi. Belediye bütçesinden gönderdiği ayakkabılara bir de mesaj ekleyen Kılıç, "Ayağınıza taş değmesin” sözleriyle seçim öncesi yapılacak çalışmalara vurgu yaptı. Ali Kılıç'ın bu hareketi kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı

Maltepe Belediyesi’nden CHP’li vekillere ayakkabı hediyesi

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, partisinin milletvekillerine ve bazı parti meclis üyelerine belediye bütçesinden ayakkabı gönderdi.

Başkan Kılıç'ın yeni yıl hediyesi olarak gönderdiği ayakkabı sayısının yaklaşık 200 kişi için olduğu ortaya çıktı. Ayrıca ayakkabının 1500 lira değerinde olduğu da öğrenildi.

BELEDİYE BÜTÇESİNDEN 200 PARTİLİYE 1500'ER LİRALIK AYAKKABI GÖNDERDİ

Belediye bütçesinden gönderdiği ayakkabılara bir de mesaj ekleyen Kılıç, "Ayağınıza taş değmesin" sözleriyle seçim öncesi yapılacak çalışmalara vurgu yaptı.

Ali Kılıç'ın bu hareketi kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı.

CHP'DEN DOĞRULAMA GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Grup Yönetimi olarak Maltepe Belediye Başkanınca yapılmak istenen bu gönderimi doğru bulmadığımızı belirterek, grubumuza gönderilen paketlerin Meclis'e kabulü ve dağıtımını engelledik. Bizi aşan alternatif yollarla yollandı ise paketler milletvekillerimizce iade edilecektir." dedi.

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Maltepe Belediyesi'nden CHP'li vekillere ayakkabı hediyesi
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