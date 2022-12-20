Maltepe Belediyesi’nden CHP’li vekillere ayakkabı hediyesi

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, partisinin milletvekillerine ve bazı parti meclis üyelerine belediye bütçesinden ayakkabı gönderdi.

Başkan Kılıç'ın yeni yıl hediyesi olarak gönderdiği ayakkabı sayısının yaklaşık 200 kişi için olduğu ortaya çıktı. Ayrıca ayakkabının 1500 lira değerinde olduğu da öğrenildi.