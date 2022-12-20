Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 20.12.2022 13:43

MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA