SON DAKİKA | 6’lı masada çatlak sürüyor! İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: Sen İstanbul’da kazanamadın

Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasının ardından 6'lı masada adaylık krizi bir kez daha gün yüzüne çıktı. Dava sonrasında Ekrem İmamoğlu'na destek veren ve 'kazanacak aday' vurgusu yapan Akşener'e Kılıçdaroğlu'ndan tepki gelmiş ve Kılıçdaroğlu, "Kimse partinin iç işlerine karışmamalı" ifadelerini kullanmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E TEPKİ: "İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA"
Akşener'in 'İmamoğlu ve Yavaş'a hayır' demeyiz açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Her parti kendi içerisinde değerlendirmesini yapmalı." dedi ve ortağını açıkça ikaz etti.
İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT: "İSTANBUL'A ADAY OLDUN KAZANAMADIN"
A Haber'de canlı yayınlanan Sebep Sonuç programında, moderatör Melih Altınok, İYİ Parti kanadından CHP'ye verilen yanıtı okudu.
İyi Parti'li Aliağıroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun 'İçişlerimize karışma' mesajına yanıt! | Video
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun 'iç işlerimize karışma' mesajına verdiği yanıt ise şöyle:
"Kazanacak aday vurgusuyla kazanacak 2 adayla ilgili değerlendirmeler, neden iç işlere müdahale olarak değerlendirilsin. İstanbul ve Ankara'da kazanan proje İYİ Parti'nin projesidir. Meral Hanım İmamoğlu'na milletin iradesine sahip çıktı. İç işlerine karışma yorumları yanlış olur. Kemal Bey de İstanbul'da aday olmuştu ama kazanamamıştı. Bu isimler kazandılar, bizim projemiz tuttu. Denenmiş ve kazanmış kişilerle ilgili değerlendirmeleri iç işlerine karışmak olarak değerlendirmeleri iç işlerine karışmak olarak görmeyi sübjektif görüyorum. 'Benimle misiniz' demesindense 'kiminle kazanılabilir' demesi gerekiyordu. Akşener Ekrem ve Yavaş'ın aday olmasında aynı motivasyon var."
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