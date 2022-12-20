Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Koca Yusuf uçakları Ukrayna'dan dönüyor!
Giriş Tarihi: 20.12.2022 18:26 Son Güncelleme: 20.12.2022 18:41

Son dakika: Koca Yusuf uçakları Ukrayna'dan dönüyor!

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İki A400M nakliye uçağı Ukrayna'dan Türkiye'ye dönüyor. Uçaklar hava sahasının kapanması nedeniyle Ukrayna'daydı.

Son dakika: Koca Yusuf uçakları Ukrayna’dan dönüyor!

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, "İnsani yardım ve tahliye için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başlamıştır." açıklamasında bulundu.

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Son dakika: Koca Yusuf uçakları Ukrayna'dan dönüyor!
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