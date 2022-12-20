SON DAKİKA: Yunanistan F-16’larımızı engellemeye çalıştı! Kahraman pilotlarımız böyle karşılık verdi...

ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Yunanistan'a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen Paket Kol'daki uçaklarımız görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti.

Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi.

Yunanistan'a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı: F-16'larımız gerekli karşılığı böyle verdi | Video

BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Paket Kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü.