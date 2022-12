CHP’li belediyelerde grev kapıda! Konak ve Karabağlar’da 2 bin işçiyi ilgilendiren karar...

İzmir'in Konak ve Karabağlar belediyelerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 5 Nolu Şube ile SODEMSEN ve belediye yetkilileri arasından 7 Eylül'den beri süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

MERBEL'DE 1377 İŞÇİ

Konak Belediyesi şirketlerinden Merbel A.Ş'de çalışan bin 377 işçi ile Karabağlar Belediyesi şirketlerinden Karbel A.Ş'de çalışan 891 işçiyi ile ilgili tıkanan TİS görüşmelerine dair sendika açıklama yaptı.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Sendika arabulucu sürecinde anlaşma sağlanamadığını belirtip grev ilanı ve kararı uygulama sürecine geçildiğini söyledi. Açıklamada her geçen gün enflasyon karşısında eriyen belediye işçilerinin maaşlarının daha da fazla erimemesi için belediye başkanları müzakereye çağrıldı. Sendika ile Konak Belediyesi Merbel A.Ş ve Karabağlar Belediyesi Karbel A.Ş. arasında 7 Eylül 2022 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamadığını belirten sendika; "Merbel A.Ş' de 1377 üyemizi kapsayan Toplu İş Sözleşmemizde bir çok ekonomik, sosyal ve idari içerikli maddelerimizi karşılıklı mutabakat ile geçtik, ancak Karbel AŞ' de 891 üyemizi kapsayan Toplu İş Sözleşmemizdeki görüşmelerimizde böyle bir ilerleme kaydedemedik. İlk 60 günlük süreci ve Resmi Arabulucu sürecini tamamlayarak, 28 Kasım tarihinde ikinci 60 günlük süreye, yani Grev İlanı ve kararı uygulama sürecine başlamış olduk. Bugün itibariyle ikinci altmış günlük sürenin 23. Gününe girdik.Toplu İş Sözleşmemizde başlangıç tarihinden bugüne kadar tam 105 gün geçmiştir. Bizler DİSK' e bağlı Genel-İş Sendikası 5 nolu şube yönetimi ve temsilcileri olarak olabildiğince sorumlu davrandığımızı düşünüyoruz. Aynı sorumlu davranışı gerek SODEMSEN yetkilileri, gerekse Belediye başkanlığımızdan bekliyoruz. Her iki belediye yetkililerinden de çağrımıza yanıt verilmesini, verilmediği ve anlaşma sağlanamadığı takdirde, gerek Konak, gerekse Karabağlar çalışanı tüm üyelerimizle birlikte 23 Aralık 2022 tarihinde kitlesel olarak Grev Kararlarımızı belediyelerimize asacağız. Bizler Konak ve Karabağlar çalışanı olarak Belediyelerin halka yansıyan yüzleriyiz! İlçemizin çehresini değiştirip, güzelleştiren, parklarını yeşillendirip, yaşam alanları hazırlayan, spor ve sağlık hizmeti verip; kültür etkinlikleri yapan, semt evleri, sosyal hizmet alanlarıyla, can dostların canına can katan, ilçemizin temizliği ile gurur duyulan, kısacası doğumdan ölüme hizmet üreten Konak ve Karabağlar Belediyesi işçileriyiz. "Genel-İş derler bize Kent yaşar ellerimizde" diyen GENEL-İş' çileriz biz ve bu kenti ellerimizle yaşatıyoruz, yaşatmaya da devam edeceğiz. 2004 yılından bu yana 9 dönemdir tırnaklarımızla kazıyarak kazandığımız Toplu İş Sözleşmemizden asla vazgeçmiyoruz. 18 yıllık işyerleri olarak taleplerimizin haklı olduğunu biliyor ve karşılanmasını istiyoruz. Yıllardır bu belediyelerde emek ve özveri ile canla başla çalışan tüm üyelerimizin, her geçen gün enflasyon karşısında eriyen maaşlarının daha fazla erimemesi için Belediye Başkanlarımızı müzakere masasına davet ediyoruz. Toplu iş sözleşmemizin masada en iyi şekilde biteceğine inanan üyelerimizle, anlaşma masada bitmezse sokaktan kaçmadan, sendikasının alacağı karar doğrultusunda eylem ve etkinliklere riayet ederek, birlikte başaracağımıza inanıyoruz." İfadelerine yer verildi.