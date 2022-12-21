Hizmet siyasetinin sembol eseri avrasya tüneli 6 yaşında

20 Aralık 2016'da resmi açılışı yapılan ve 22 Aralık 2016'da araç geçişinin başladığı Türkiye'nin prestij projelerinden biri olan Avrasya Tüneli, 6'ncı yılını doldurdu. Megakent İstanbul'da Avrupa ve Asya kıtaları arasında denizin altından araçla geçişi sağlayan Avrasya Tüneli'nden bugüne kadar 97 milyon araç geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin açılışının 6'ncı yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada "Dünyada kıtaları birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olan Avrasya Tüneli, tam 6 yıldır boğaz geçişinde sürücülere hızlı, güvenli ve konforlu bir alternatif olarak hizmet veriyor. 5 kilometre uzunluğundaki tünel, kıtalararasında araçlar için en hızlı geçiş imkânını sağlıyor.9 Kasım'da 71 bin 110 araç geçişi ile Avrasya Tüneli'nde 2022 yılı geçiş rekoru kırıldı. Aralıkta günlük ortalama geçiş 63 bin oldu. Ayrıca, motosiklet kullanımına izin verilen 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 232 bin 452 motosiklet sürücüsü Avrasya Tüneli'ni tercih etti. Yatırım maliyeti 1.2 milyar dolar olan Avrasya Tüneli ile zaman, yakıt ve diğer kalemlerden toplam 765.2 milyon dolar tasarruf sağlandı. Milli gelire 2 milyar dolar, üretime 4.1 milyar dolar, ihracata 340.4 milyon dolar, vergiye 116.5 milyon dolar katkıda bulunulurken, istihdama yıllık etkisi 7.7 bin kişi oldu. Trafik sıkışıklığı yüzde 53 oranında azaldı. Egzoz gazı salımında yüzde 12 azalma sağlandı" ifadelerine yer verildi.Türkiye'ninvizyon projelerineimza attıklarınıbelirten BakanKaraismailoğlu,mega projelerleTürkiye'nin çağatladığını kaydederek"Başkaları kilometrelercelaf üretir, milletebir faydalarıdokunmaz.Biz iseişimize bakıyoruz.Yollar, köprüler,havalimanları inşaediyoruz. Milletimizeaş, iş imkânı sunuyoruz.Türkiye'ningeleceğini inşa ediyoruz.20 yıldır olduğu gibibundan sonra da milletimizeaşkla hizmetetmeye devamedeceğiz"dedi.SABAH'a konuşan Ulaştırma Profesörü Mustafa Ilıcalı "Gayrisafi yurt içi hasılaya 2 milyar dolarlık katkı sağlaması çok kıymetli. 20 yıldaki yatırımlardan sadece biri bu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. 1 Ocak 2022'den itibaren geceleri uygulanan yüzde 50'lik indirim, geçişleri yüzde 112 artırdı. Avrasya Tüneli'nin içerisinde trafik güvenliğini sağlamak için hızların ayarlanmasına yönelik kullanılan teknoloji ödüller aldı" dedi./ SABAHDünyanınsayılı projeleri arasında yer alan Avrasya Tüneli planlanandan 8 ay önce, 3 yıl 11 ayda tamamlandı. Projenin yapım sürecinde pek çok "ilk" başarıyla gerçekleştirilerek dünya tünelcilik sektöründe yeni bir çağ açıldı. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı İstanbul'un tarihi yarımadasında yapılan tüm tasarım ve inşaat çalışmaları, UNESCO önerileri dikkate alınarak gerçekleştirildi. Avrasya Tüneli'nin mimari ve aydınlatma tasarımlarında, yaklaşım kemerlerinde ve portal girişlerinde Mimar Sinan'ın eserlerinde kullandığı motif ve çizgiler tercih edildi. Tünelin en derin noktadaki kazı çalışmaları sırasında basınca karşı dünyada denenmemiş teknikler uygulandı.