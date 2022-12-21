Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 sözleşmeli personel alacak

Başvurular, KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

İlan edilen her pozisyon için pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecek. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.