Şehit teğmenin kanı yerde kalmadı

Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde SİHA ve ATAK helikopterlerinin de katıldığı Eren Abluka-17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu başlatıldı. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularının da katılımıyla başlatılan operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, 1 terörist teslim oldu. Böylelikle son 3 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. Operasyona geçtiğimiz nisan ayında Şırnak Eren Abluka-5 Operasyonu'nda terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastane şehit olan İsmail Can Akdeniz'in ismi verildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ilk belirlemelere göre Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'i şehit eden Amara Guyi kod adlı Ayşe Kapar olduğu belirlendi.Jandarma SİHA tarafından belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu adım adım izleyerek bölgedeki jandarma birliklerinden bilgi aldı. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "3 günde etkisiz hale getirilen 8 teröristten 7'si sarı torbada. Cudi'de terörist barınamayacak. Jandarmamızın eline sağlık" paylaşımı yaptı.