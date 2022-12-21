Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Koca Yusuf’u getiren ekibe tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hava sahasının kapatılması nedeniyle kaldıkları Ukrayna'dan dönen iki A400M uçağının personeline hitap etti. İnsani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarının tahliyesi için gittikleri Ukrayna'da hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağı dün akşam Kayseri'ye geldi.

Başkan Erdoğan'dan Koca Yusuf'u getiren ekibe tebrik | Video

Ukrayna'dan, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına dönen ve "Koca Yusuf" olarak da bilinen uçakları, üs personeli ile uçak personelinin aileleri karşıladı.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla Kayseri'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da uçak personeli ve aileleriyle 221'inci Filo Komutanlığı'nda bir araya geldi.

Hava sahasının kapatılmasının ardından Ukrayna'da yaşanan sürece ilişkin bilgi veren personel, zorlu şartlara rağmen uçağın bakımlarını düzenli olarak yaptıklarını, dönüş için her an hazır beklediklerini belirterek, "Uçağımıza gözümüz gibi baktık." ifadesini kullandı.

SAĞ SALİM DÖNDÜLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Milli Savunma Bakanı Akar'ın telefonundan uçak personeli ve ailelerine hitap etti.

Uçak personeline "Hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ukrayna'da uzun bir süredir bekleyen nakliye uçaklarımızın ve personelimizin ülkemize sağ salim dönmüş olmaları bizleri birçok sıkıntıları aşmanın yanında mutluluğa eriştirdi. Gerek Ukrayna gerekse Rusya'nın temsil makamlarına da şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı anda uçaklarımızı alıp getirdiniz, bundan dolayı sizleri milletim adına tebrik ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun. Daha nice yolculukları, yolları beraber aşacağımıza olan inancım tamdır."

Başkan Erdoğan, sözlerinin sonunda uçak personelini bir kez daha tebrik etti.

GEREKLİ ŞARTLARIN OLUŞMA SÜRECİ

Milli Savunma Bakanı Akar da personelle görüşmesinde insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya gittikten sonra hava sahasının kapatılması sonucu iki "A400M" uçağının Borispol Havaalanı'nda kaldığını hatırlattı.

Uçakların yurda dönmesi konusunda Ukrayna ve Rusya taraflarıyla düzenli olarak görüştüklerini, kendilerine çeşitli risk ve tehlikelerden söz edildiğini ifade eden Akar, durumu takip ederek, anlık olarak yakından ilgilendiklerini belirtti.

Sıkı koordinasyonla en uygun şartlar oluşur oluşmaz ilk uçağın dün saat 17.00'de ikinci uçağın ise saat 17.05'te Ukrayna'dan hareket ettiği bilgisini veren Akar, süreci büyük bir hassasiyet ve dikkatle takip ettiklerini tekrarladı.

Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bir tarafta savaş olduğu zaman çok çeşitli yansımaları oluyor. Biz bunun bir bölümünü gördük. Şubat aylarında orada ciddi sıkıntılar söz konusuydu. Orada tahliye bekleyen kendi vatandaşlarımız vardı. Bununla birlikte oradaki insanlara da insani yardım ulaştırmak için bir gayretle oraya gittik. Havacılık büyük bir kurallar bütünüdür. Hava sahasının kapatılmasıyla uçaklarımız orada kaldı. Sürekli taraflarla istişare ederek ve koordinasyon içinde uçaklarımızın yurda dönmesi için gerekli bütün şartların oluşması için görüştük, çalıştık. En uygun şartlar oluşur oluşmaz da harekete geçtik."

HİKAYE SORUNSUZ TAMAMLANDI

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakların yurda dönmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sürekli olarak Rus ve Ukrayna devlet başkanları ile sürekli görüştüğünü, konuyu yakından takip ettiğini vurgulayan Akar, "Uçaklar yerde bekleseler bile bakıma ihtiyaç duyar. Bu süre zarfında uçaklarımızın bakımları ekiplerimiz tarafından yapıldı. Uçaklarımız sağ-salim yurda döndü ve bu hikaye sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Pilotlarımızı, bakım personelimizi, emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Uçakların yurda dönmesinde katkısı olanlara teşekkür eden Akar, "Bu vazifeyi çok şükür kazasız belasız tamamladık. Herkes evine kavuştu. Bundan sonra yeni görevler başlayacak. Askerliğin kaderi de bu; bir görev biter, diğeri başlar. Bize verilen görevleri en iyi şekilde yapacak, ülkemize milletimize elimizden gelen katkıyı sunacağız. Bununla birlikte hem bölge hem de dünya barışına ciddi katkılar sağlamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda uçak personelinin aileleriyle de sohbet eden, çocuklara hediyeler veren Bakan Akar'a, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla Kayseri'de bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da eşlik etti.