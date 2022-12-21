Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Senegal Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı: Ticaret hedefini açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan açıklamalarında; "Ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. FETÖ ile mücadele konusunu da ele aldık. Savunma sanayii ve terörle mücadeleyi görüştük. " dedi.
TİCARET HEDEFİNİ AÇIKLADI
Başkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
-Ekonomik ilişkilerimiz gelişimini sürdürüyor. 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 42 bir artışla 380 milyon dolardan 540 milyon dolara ulaştı. Şimdi kendimize yeni hedef belirledik, dedik ki; en kısa sürede bunu 1 milyar dolara çıkaralım. Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli geliştirmenin gayreti içinde olacağız ve ticari ilişkilerimizi kazan kazan esasında yürüteceğiz.