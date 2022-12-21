Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Senegal Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı: Ticaret hedefini açıkladı
Giriş Tarihi: 21.12.2022 16:54 Son Güncelleme: 21.12.2022 17:22

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Senegal Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı: Ticaret hedefini açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan açıklamalarında, "Ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli geliştirmenin gayreti içinde olacağız ve ticari ilişkilerimizi kazan kazan esasında yürüteceğiz." dedi.

Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Senegal Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı: Ticaret hedefini açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan açıklamalarında; "Ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. FETÖ ile mücadele konusunu da ele aldık. Savunma sanayii ve terörle mücadeleyi görüştük. " dedi.

TİCARET HEDEFİNİ AÇIKLADI

Başkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Ekonomik ilişkilerimiz gelişimini sürdürüyor. 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 42 bir artışla 380 milyon dolardan 540 milyon dolara ulaştı. Şimdi kendimize yeni hedef belirledik, dedik ki; en kısa sürede bunu 1 milyar dolara çıkaralım. Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli geliştirmenin gayreti içinde olacağız ve ticari ilişkilerimizi kazan kazan esasında yürüteceğiz.

-Bugün Afrika'da 44 büyükelçiliğimiz hizmet veriyor.

-FETÖ ile mücadele konusunu ele aldık.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'nin açıklamalardan satırbaşları:

-İlişkilerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Türk şirketleri birçok kişiyi istihdam ediyor. Tahıl anlaşmasındaki katkılarınızı takdir ediyoruz. G20'nin parçası olmamız için desteğinize teşekkür ederiz.

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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Senegal Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı: Ticaret hedefini açıkladı
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