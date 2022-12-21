Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Dışişleri'nden Afganistan açıklaması! Üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz
Giriş Tarihi: 21.12.2022 13:32 Son Güncelleme: 21.12.2022 13:48

SON DAKİKA | Dışişleri'nden Afganistan açıklaması! Üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz

Son dakika haberi...  Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da yükseköğretimde kız öğrencilere getirilen eğitim yasağına ilişkin kararı üzüntü ve endişeyle karşıladığını bildirdi.

SON DAKİKA | Dışişleri’nden Afganistan açıklaması! Üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz

Bakanlık konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararı, "üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

Eğitimin tüm bireylerin fırsat eşitliği temelinde ayrımsız olarak yararlanması ve mahrum bırakılmaması gereken temel bir insan hakkı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afganistan'da halkın beklentileri uyarınca tüm kız çocuklarına eğitim hakkının istisnasız tanınması ülkenin refahı ve geleceği bakımından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bahse konu kararın gözden geçirilmesi ve gerekli adımların biran evvel atılması beklentimizi ifade ediyoruz."

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm kamu ve özel üniversitelere genç kızların eğitimiyle ilgili talimat gönderildiğini açıklamıştı.

Talimatta ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimine ara verilmesi istenmişti.

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SON DAKİKA | Dışişleri'nden Afganistan açıklaması! Üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz
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