SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması! Her CHP’linin olduğu gibi benim de adayım Kılıçdaroğlu’dur

Son dakika haberi... 6'lı masada cumhurbaşkanı adaylığı krizi devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın ardından Meral Akşener ile birlikte Saraçhane'de yapılan miting adeta adaylık şovuna dönüşmüştü. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in İmamoğlu'nu aday gibi göstermesine tepki göstererek 'Kimse partimizin iç işlerine karışmasın.' ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması! "Her CHP'linin olduğu gibi benim de adayım Kılıçdaroğlu'dur" | Video

İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Ekrem İmamoğlu bugün gazetecilere yaptığı açıklamada ise, "Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu adaydır." ifadelerini kullandı.