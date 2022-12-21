Son dakika haber... MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Akşener CHP’li başkanları üzerinden aday borsası oluşturdu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay A Haber'de 6'lı masada yaşanan adaylık savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in adaylık açıklamasının ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu Akşener'i 'iç işlerimize karışma' diyerek uyardı. Akçay konuyla ilgili açıklamasında, Meral Akşener CHP'nin başkanları üzerinden adeta bir aday borsası oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Akçay konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Meral Akşener CHP'nin başkanları üzerinden adete bir aday borsası oluşturdu. Deyim yerindeyse bu başkanları ayartıyor, Kılıçdaroğlu'na karşı bu başkanları kışkırtıyor.

En son İmamoğlu kararı ile milletin gözü önünde pandomim bir manzara ortaya koydular. Bunların hiçbir konuda anlaşmaları yok.