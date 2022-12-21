SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanı Akar’dan Yunanistan’a sert tepki! NATO’nun temel ilkelerini hiçe sayıyor

Üçlü toplantının ardından üç ülke bakanı ortak basın toplantısı düzenledi. Mevkidaşlarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Kafkasya'nın istikrarında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.
Bakan Akar, "Biz burada 3 ülke ile birlikte oluşturduğumuz sinerji ile bölgede istikrar için gayretler gösteriyoruz. Bakanlar arasındaki bu toplantıda Güney Kafkasya bölgesi konusunda ortak bir vizyonu paylaşan meslektaşlarımla beraber ülkelerimizi ilgilendiren mevcut potansiyel işbirliği konularını geniş bir perspektif de ele aldık. Ayrıca küresel gelişmelere ilişkin de bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk. İlişkilerimiz barış dolu bir geleceğin tesisi için savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi de dahil olmak üzere bütün alanlarda gerçekten memnuniyet verici sonuçlarla devam etmekte. Ülkelerimizin ortak yarar ve beklentilerine hizmet edecek şekilde çalışmalarımızı yönlendirme gayret içerisindeyiz." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert tepki! "NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayıyor" | Video
Akar, "Savunma alanında işbirliği güvenlik alanlarında önemli mesafeler kat ettik. Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın ve işbirliğimizin bundan sonra da geliştirilmesi gerçekten hepimiz için büyük bir önem arz etmektedir. Küresel ve bölgesel düzeyde tehdit ve tehlikelerin arttığı bu günümüzde Azerbaycan Gürcistan ve Türkiye arasında tesis edilen bu işbirliğinin tüm ülkelere örnek olacak düzeyde olduğunun da altını çizmek istiyorum.İnanıyorum ki geliştirdiğimiz bu dostluk ve dayanışmayı işbirliği bölgede kalıcı barış ve istikrara katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
ERMENİSTAN UZATILAN BARIŞ ELİNİ TUTMALI
Ermenistan'a uzatılan barış ve dostluk elini tutması gerektiğini belirten milil savunma Bakın Hulusi Akar; "Ermenistan'ın Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın uzattığı dostluk elini tutmasının hem kendisi hem de bölgenin barışı için önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. Ermenistan ateşkes ihlallerinden kaçınırsa, anlaşmaya uyarsa istikrarın bir parçası olabilir. Biz bunu temenni ediyoruz ve böyle yapmalarını bekliyoruz. Bu sadece bu ülkeler için değil tüm bölgenin güvenliğine katkı sağlayacaktır. Bölgesinde ve dünyada her zaman barış huzur ve istikrardan yana olan Türkiye, Kafkasya içinde gayret sarf etmektedir. Bölgede ateş kesin sağlanması ve diplomatik çözüme yönelik çalışmalarımızı da aralıksız bir şekilde sürdürmekteyiz" dedi.
YUNANİSTAN SALDIRGAN POLİTİKALARINA DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin barış ve istikrar için böylesine gayret gösterirken Yunanistan'ın ise haksızyığı körükleyen, provokatif eylem ve söylemleri ile yayılmacı ve saldırgan politikalarınadevam ettiğini belirten Bakan Akar; "Maaaselesef Yunanistan bu eylemlerine devam ediyor. Her geçen gün bunlara yeni provokasyonlar eklemektedir. Son olarak Yunanistan tarafından planlı NATO tatbikatı sırasında hem de silahsız olarak NATO görev yapan uçaklarımıza radar kilidi atılmıştır. Gereken cevap uçaklarımız tarafından verilmiştir. Bu düşmanca tavır Yunanistan'ın NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir. Bizim Türkiye olarak beklentimiz Yunan siyasilerin iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, sağ duyulu davranmaları ve roblemlerin diyalog yoluyla çözülmesine yoğunlaşmalarıdır. Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'de bizler Türkiye'ye olarak diyaloga açık olmakla beraber hiçbir oldu bittiye de müsaade etmedik. Bugüne kadar bundan sonra da etmeyeceğiz herkes bilsin. Kendimizi ve Kıbrıslı kardeşlerimizin emanetlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve çok şükür bunda muktediriz. Bu konuda başta ABD olmak üzere diğer müttefiklerimizin tarafsız, objektif, makul ve mantıklı yaklaşımını beklediğimizi de burada özellikle belirtmek istiyorum. F16 meselesinde de aynı yaklaşımı görmek istiyoruz. Artık ABD tarafından bu konuda olumlu ve somut adımlar bekliyoruz" diye konuştu.
"PKK ELEBAŞLARI TERÖRİSTLERİ YERALTINA YÖNLEDİRİYOR"
Türkiye'nin tüm terör örgütlerine karşı hiçbir ayrım yapmadan mücadelesinin devam etitğini belirten Bakan Akar; "PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı hiçbir ayrım yapmaksızın terörle mücadelemiz yoğun bir şekilde Mehmetçiğin başarılarıyla devam etmektedir. Mehmetçik'in karşısına çıkamayan ve kış üstlenmesine giremeyen PKK'nın ele başları, teröristleri çaresizlik içinde yer altına yönlendirmekte ve masum insanları hedef olarak göstermektedir. Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen ülkeler başta olmak üzere hiç kimse bizden sınırlarımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi beklemesinler. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanında gerekli her türlü tedbiri bugüne kadar almıştır, bundan sonra da alacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
YAŞASIN AZERBAYCAN TÜRKİYE DOSTLUĞU
Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ise konuşmasında üç komşu devlet arasında olan askeri tatbikatların yoğun olarak yapılmasının önemine vurgu yaparak; "Ortak faaliyetlerimiz için gerçek anlamda başarılar arzu ediyorum. Özellikle bunu da vurgulamam gerekir ki Azerbaycan halkının 44 günlük vatan savaşında Türkiye ve Türkiye silahlı kuvvetleri ile başta sayın bakana kendi adım ve Azerbaycan ordusu adına şahsi hem minnettarlığını bildiriyorum. Yaşasın Türkiye Azeri ve Azerbaycan kardeşliği" dedi.
Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ise ;"Format günden güne daha çok verimli ve daha çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Bu işbirliğine ilginin her geçen gün artıyor. Bizim ilişkilerimiz birbirimize saygı ve güvene bağlıdır. Özellikle bugünkü savunma bakanlar toplantısı için sayın Akar'a teşekkür ediyorum. Avrupa güvenliğinde bölgemizin önemi çok büyüktür. Avrupa enerji güvenliği konusunda daha çok burada bulunacağız. Bizim vatandaşlarımıza bildirmek istiyorum ki ilişkilerimiz bölgeyi koruyacak ve daha da yüksek seviyelere yükselecektir" diye konuştu.
Öte yandan toplantı öncesi Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze, mevsimin ilk karının yağdığı Erciyes Kayak Merkezi'nde yürüyüş yaptı.