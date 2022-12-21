SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanı Akar’dan Yunanistan’a sert tepki! NATO’nun temel ilkelerini hiçe sayıyor

Akar, "Savunma alanında işbirliği güvenlik alanlarında önemli mesafeler kat ettik. Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın ve işbirliğimizin bundan sonra da geliştirilmesi gerçekten hepimiz için büyük bir önem arz etmektedir. Küresel ve bölgesel düzeyde tehdit ve tehlikelerin arttığı bu günümüzde Azerbaycan Gürcistan ve Türkiye arasında tesis edilen bu işbirliğinin tüm ülkelere örnek olacak düzeyde olduğunun da altını çizmek istiyorum.İnanıyorum ki geliştirdiğimiz bu dostluk ve dayanışmayı işbirliği bölgede kalıcı barış ve istikrara katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN UZATILAN BARIŞ ELİNİ TUTMALI

Ermenistan'a uzatılan barış ve dostluk elini tutması gerektiğini belirten milil savunma Bakın Hulusi Akar; "Ermenistan'ın Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın uzattığı dostluk elini tutmasının hem kendisi hem de bölgenin barışı için önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. Ermenistan ateşkes ihlallerinden kaçınırsa, anlaşmaya uyarsa istikrarın bir parçası olabilir. Biz bunu temenni ediyoruz ve böyle yapmalarını bekliyoruz. Bu sadece bu ülkeler için değil tüm bölgenin güvenliğine katkı sağlayacaktır. Bölgesinde ve dünyada her zaman barış huzur ve istikrardan yana olan Türkiye, Kafkasya içinde gayret sarf etmektedir. Bölgede ateş kesin sağlanması ve diplomatik çözüme yönelik çalışmalarımızı da aralıksız bir şekilde sürdürmekteyiz" dedi.