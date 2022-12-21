Son dakika | MİT ve Emniyet’ten DEAŞ’a darbe: Sözde tabur komutanı yakalandı

TÜRK BAYRAĞINI YAKTIKLARI GÖRSELLER ÇIKTI

Örgüt üyelerinin 2022 yılı Kasım ayında öldürülen DEAŞ lideri Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi'nin yerine geçen Abu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye biat ettikleri ve Türk Bayrağını yaktıklarına ilişkin görseller ele geçirilirken yakalanan hücre üyeleri temin ettikleri silahlarla Suriye'ye giderek, Suriye sahasındaki Türk askerlerine yönelik eylem talimatı aldıklarını itiraf etti. Operasyonda 3 tabanca, çok sayıda fişek, 2 bıçak, yaşam malzemeleri ve çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.