TBMM Başkanı Şentop’tan ’Kuzey Makedonya’ mesajı: Her bir Türk vatandaşının kalbi bu topraklarla

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından düzenlenen programa, Şentop ve beraberindeki heyetin yanı sıra Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Kuzey Makedonyalı bakan ve milletvekilleri, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi temsilcileri, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasiler ve diğer davetliler katıldı.

Şentop, konuşmasında, 21 Aralık Türk Eğitim Bayramı'nı kutlayarak "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere her bir Türk vatandaşının kalbi bu topraklarla, sizlerle birlikte atmaktadır." dedi. Şentop şöyle devam etti:

"Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitiminin güçlenerek devam etmesine Türkiye olarak özel bir önem atfediyoruz. Türkçe'nin Kuzey Makedonya'da yaşatılmasının, bu coğrafyada birliğin ve dirliğin güçlenmesi, kültürel zenginliğin her daim yaşaması ve bu güzide ülkenin gücünün çok daha ileri safhalara taşınması için büyük hizmetler edeceğine inanıyorum."

Türkiye'nin Kuzey Makedonya'yı bağımsızlığından itibaren her alanda desteklediğini, dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya'nın yanında olduğunu belirten Şentop, "Bizi birbirimize bağlayan pek çok ortak nokta var. Bunların başında hiç şüphesiz ortak geçmişimiz; bu geçmişi şekillendiren, anlamlandıran, bu günlere taşıyan dilimiz güzel Türkçemiz geliyor. Çünkü aklımızdan geçen her düşünce, gönlümüzden geçen her kelam ancak ve ancak dille, lisanla varlık kazanıyor." diye konuştu.

Şentop, "Ankara'dan Üsküp'e, Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Sibirya'dan Basra Körfezi'ne, Uzak Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada 100 milyonlarla insan, ortak bir geçmişi, kültürü Türkçe vasıtasıyla paylaşıyor. Bütün sınırları, kilometre farklarını ortadan kaldırmayı başarıyor. Sadece Türkler arasında değil bir dünya dili olarak bütün dünya yüzünde soydaş, dost, kardeş ve akraba toplumlar arasında gönül köprüleri koruyor. Bizi candan öte kardeş haline getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya'da Türkçe ana dilindeki eğitimin, bugün anayasal bir hak olarak büyük bir özveriyle ilim ve irfan yaymaya devam ettiğini söyleyen Şentop, "Bugünlere gelmemizde şüphesiz Makedonya Türklerinin milli varlıklarını korumak ve yaşatmak amacıyla faaliyet gösteren birçok kişinin, birçok kardeşimizin, bilhassa Yücelcilerin çok büyük emekleri bulunmaktadır. İlk Türk okulu Tefeyyüzün faaliyetleriyle ilgili olarak Yücelciler, aynı zamanda yeni Türk alfabesiyle okuma kitapları basarak, Üsküp radyosunda ilk Türkçe yayınlar yaparak, ilk Türkçe gazete olan Birlik gazetesini yayına alarak milli şuurun bu topraklarda canlı kalmasını sağlamışlardır." dedi.

Osmanlı döneminde şairlerin önemli bir bölümünün Balkanlarda doğup büyüdüğünü dile getiren Şentop, Divan Edebiyatı ile modern şiir arasında köprü görevi gören Yahya Kemal Beyatlı'nın edebi kişiliğinin ve fikir dünyasının oluşmasında Üsküp'ün çok büyük bir payı olduğunu vurguladı.

Bu coğrafyayı ve bu zengin kültürü inşa eden dillerden biri olan Türkçenin, barışın, huzurun ve beraberliğin sembolü olmayı yüzyıllardır olduğu gibi gelecek dönemde de sürdürmeye devam edeceğinin altını çizen Şentop şunları kaydetti:

"Bizler sevinci ortak, kederi ortak, mutluluğu ortak, adeta kaderi ortak olan devletleriz. Halklarımızın birbirine duyduğu derin muhabbet, kardeşliğimiz ve güzel Türkçemiz ülkelerimizi birleştiren en büyük değerlerdir. Paylaştığımız değerlerin yanı sıra ülkelerimizin medeniyet tasavvurları, barış, istikrar ve refaha dayalı bir geleceği olan inancı da ortaktır. Bu anlamda Türkçe eğitim ve kültür faaliyetlerinin devamı için yeni neslin Türkçeyi unutmaması, kullanması için Türkiye Cumhuriyeti olarak bizler de Büyükelçiliğimiz başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığımız, Maarif Vakfımız, TİKA'mız, Yunus Emre Enstitümüz, Yurt Dışı Türkler Başkanlığımız ile her türlü iş birliğine ve dilimizin uygun, layık bir şekilde yaşatılması adına ne gerekiyorsa yapmaya daima hazırız."

Şentop, tarihin akışının değişmeye başladığı bugünlerde hak, adalet, insanlık ve hürriyet ölçüleriyle bütün insanlığa hizmet edilmesi için Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın tam bir birliktelik ile çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.