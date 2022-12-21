Turkovac’ın Faz-3 çalışması uluslararası bilim dergisine girdi

İstanbul Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde, 1290 gönüllünün katılımıyla yürütülen TURKOVAC Faz-3 klinik çalışmasının sonuçları, dünyanın prestijli bilimsel dergilerinden Vaccines'de yayımlandı. Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen TURKOVAC, Faz-1, Faz-2 ve Faz-3 aşamalarının tamamlanmasının ardından 22 Aralık 2021'de acil kullanım onayı almıştı. Aynı gün seri üretimine başlanan, kısa süre içinde de yaygın kullanıma sunulan yerli aşı ile Türkiye, dünyada Kovid-19'a karşı kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri oldu. TURKOVAC Faz-3 Çalışması Sorumlu Araştırıcısı Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver "Araştırma, TURKOVAC'ın daha önce aşılanmamış ve Kovid-19 geçirmemiş kişilerde etkin ve güvenli olduğunu CoronaVac'la karşılaştırmalı olarak ortaya koydu. TURKOVAC uygulanan grupta, hastaneye yatan ya da ağır seyreden Kovid-19 vakasıyla da karşılaşılmadı" dedi. TURKOVAC'ın FAZ-3 çalışma sonuçlarının Vaccines dergisinde yayımlanması aşının uluslararası bilimsel alanda kabul görmesi anlamına geliyor. AA