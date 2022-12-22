Bakan Varank’tan 6’lı masaya ’Dallas’ göndermesi: Biri oğlum gibi diyor, diğeri ablam diyor...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cumhurbaşkanı adayını netleştiremeyen altılı masaya "Dallas" göndermesi yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Baba-oğul gibiyiz" dediğini, İmamoğlu'nun da kendisinin adaylığına sıcak bakan İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e "Abla" dediğini hatırlatan Bakan Varank, "Yani siyaset mi yapıyorlar Dallas dizisi mi var biz açıkçası bunu karıştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

ENTRİKALARIN DİZİSİ

1980'li yıllarda dünya televizyonlarının en popüler dizisi olan Dallas, Türk siyasetine ilham olmaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sancılı bir süreç yaşayan altılı masayı, entrikalarıyla insanları televizyonlara kilitleyen Dallas dizisine benzetti.

YENİ TEKNOLOJİLER

TÜBİTAK Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan Turkcell 6GEN LAB Projesi, Turkcell 6G ve Yapay Zeka Laboratuvarı Tanıtım Töreni'ne katılan Bakan Varank, son 2 yılda girişimcilik alanında müthiş bir ivme yakaladıklarını anlatarak Turkcell'in yeni geliştirdiği teknolojilerden unicorn olmaya aday şirketleri olduğunu söyledi.

TURKCELL NEW YORK BORSASINDA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun teknoloji görmek için New York'a, Londra'ya gittiğini ifade eden Varank, "Diyor ki; 'Ben New York'a gittim çünkü teknolojiyi Türkiye'nin gündemine sokmak istiyorum.' Türkiye'nin gündeminde zaten teknoloji var. Ben sorsam: Turkcell, New York borsasında işlem gören bir şirket, sen bundan haberdar mısın? Muhtemelen bundan haberdar değildir." ifadelerini kullandı.

TURKCELL'E TEESSÜF

Varank, Kılıçdaroğlu'nun vizyon toplantısında danışmanı Jeremy Rifkin'e online bağlandığını, bunu da 'Türkiye teknoloji görsün diye.' anlattığını belirterek "Zoom programını kullanmayı teknolojinin geldiği en üst seviye zannediyor. Turkcell'e teessüflerimi iletiyorum. Keşte BİP Meet programını tanıtsaydınız da online bağlantıyı da Turkcell ile yapsaydı." dedi.

GÜNDEM FARKI

"Biraz latife biraz da vizyon farkını vatandaşlar görsün" diye bunları anlattığını kaydeden Varank, "Yoksa bizim onlarla işimiz yok. Biz kendi gündemimize odaklanıyoruz. Bu gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Zoom toplantısını, teknolojinin geldiği en üst seviye zannedenleri de kendi dar tartışmalarına hapsedeceğiz." diye konuştu.

GÜNDEMİMİZ TEKNOLOJİ

Varank, siyasi gündemin karışık olduğunu vurgulayarak sözlerini Dallas'a atıfla şöyle tamamladı: Biz takip etmekte zorlanıyoruz. Bir tanesi diyor ki 'Bizim ilişkimiz baba-oğul ilişkisi.' İmamoğlu diyor ki; 'Meral Akşener benim ablam.' Yani siyaset mi yapıyorlar Dallas dizisi mi var biz açıkçası bunu karıştırıyoruz. Bizim gündemimiz belli. Biz teknolojiye odaklanacağız, işimize bakacağız.