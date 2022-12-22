Haberler Gündem Haberleri Bakan Yardımcısı Gürcan’dan CHP’li Özgür Özel’e tepki: Bizi izlemeye devam edin
Giriş Tarihi: 22.12.2022 21:02 Son Güncelleme: 22.12.2022 21:12

Bakan Yardımcısı Gürcan’dan CHP’li Özgür Özel’e tepki: Bizi izlemeye devam edin

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Meclis’te yaptığı bir konuşmada kendisini hedef alan CHP’li Özgür Özel’e tepki gösterdi. Gürcan yaptığı paylaşımda, “Tüm Türkiye'yi karış karış geziyor, İş dünyamızı yerinde dinleyerek hızlı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin” dedi.

Bakan Yardımcısı Gürcan’dan CHP’li Özgür Özel’e tepki: Bizi izlemeye devam edin

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP'li Özgür Özel'e tepki gösterdi.

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Gürcan, Meclis'te yaptığı bir konuşmada kendisini hedef alan CHP'li Özgür Özel'e sert cevap verdi. Bakan Yardımcısı Gürcan "Tüm Türkiye'yi karış karış geziyor, İş dünyamızı yerinde dinleyerek hızlı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ KARIŞ KARIŞ GEZİYORUZ"

Paylaşımında, sahaya inerek milletin sesine kulak vermekle mükellef olduklarını belirten Bakan Yardımcısı Gürcan şu ifadeleri kullandı:

Tüm Türkiye'yi karış karış geziyor, İş dünyamızı yerinde dinleyerek hızlı çözümler üretmeye devam ediyoruz.

Gazi Meclisimizde yaptığınız bir konuşmada şahsımı takip ettiğinizi ve yaptığımız işler karşısında başınızın döndüğünü ifade etmişsiniz. Sağlığınız her şeyden önemli. Eczacı olduğunuz için baş dönmeniz konusunda bir endişemiz yok. Lütfen bizi izlemeye devam edin.

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Bakan Yardımcısı Gürcan’dan CHP’li Özgür Özel’e tepki: Bizi izlemeye devam edin
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