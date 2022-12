Bay Kemal oğluna sahip çık kendisine başka ebeveynler arıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuştu:Bu ülkenin her bir ferdi; müktesebatı, söylemi, duruşu, önündeki, arkasındaki ortaklarıyla altılı masa denilen yıkık-dökük yapıya baktığında geleceği için kime güvenebileceğini gayet iyi bilir. 6 kafadan 6 ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kimsenin kimseye itimadının olmadığı, kavganın, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bireysel eylemi sebebiyle ceza almasından sonra sergilenen tuhaf tavırlar tek başına masa efradının perişanlığını göstermeye yeterli. Mahkûmiyet kararı akıl almaz bir sevinçle kucaklaşarak, "çak" yaparak, bayram havasıyla kutlandı. Bu konuda yapılan mitingi sosyal medyadan duyduğunu söyleyen genel başkanlar mı ararsınız, bitmemiş bir yargı kararı üzerinden siyasi mühendislik hesapları yapanlar mı ararsınız, hâkimlere hakaret gibi bireysel bir suçla ilgili yargılamayı ülkemizin siyasetini yönlendirmek için kullanan yabancılar mı ararsınız, tekmili birden ortaya döküldü. CHP'nin başındaki zat, birbirlerinin neredeyse gözünü oyma derecesine gelen şahısla ilgili 'Biz baba oğul gibiyiz' diyor. Bunları duyunca içimden 'Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demeden duramadım. Altılı masanın da yanında yöresinde kendine yol açmak için dolananların hangi oyunu çevirdikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız.Son dönemde ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok beklentiyi gündemden çıkardık. Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın (bugün), asgari ücret konusunu da bakanımla görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp, onu da yoluna koymuş olacağız.(Grup toplantısı sonrası bir gazetecinin "İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna cevaben) Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanı'yla otururuz, konuşuruz, değerlendiririz. İnşallah hayırlı bir adım atar, neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün altyapı ve üstyapı sorunlarına her şeyi düşüneceğiz. Sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor.Her zaman olduğu gibi, bu bütçeyi de milletin bütçesi olarak hazırladık. Vizyon, program ve proje yoksunu muhalefet partileri, bu bütçe görüşmeleri boyunca da kifayetsizliklerini göstermeye devam etti. Bütçe tartışmalarında muhalefetin tutumuna baktığımızda yalanları, iftiraları, çarpıtmaları temcit pilavı gibi tekrarlayan, ellerine tutuşturulmuş notları sorgulamadan okuyan bir zihniyetin hesaplarına ve hezeyanlarına şahit olduk. Sadece bu tablo bile kimlerin başka gündemlerin peşinde sürüklendiğini ispata yeterli. Bizim ise eğitimde, sağlıkta, adalette, güvenlikte, sosyal hizmetlerde milletimize verdiğimiz sözler bakidir. Ülkemizi, gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine daha çok katkı verecek şekilde geliştirmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girmeye kararlıyız.HER kesimden işletmemize, yatırımcımıza, üreticimize, girişimcimize verdiğimiz destekleri 2023'te de sürdüreceğiz. Tek isteğimiz büyük fedakârlıklarla verdiğimiz bu kredilerin üretim, istihdam ve ihracat için kullanılması. Bu krediyi alıp da bir başka yere, faize yatırana bu milletin hakkını helal etmeyiz.CHP'nin gündeme getirdiği başörtüsü meselesiyle ilgili geçtiğimiz haftalarda Meclis'e bir Anayasa değişikliği teklifi sunduk. Teklife, aile yapısını küresel sapkın akımların saldırılarından korumaya yönelik bir madde ekledik. Küçük yaşta evlendirildiği iddia edilen bir evladımızın trajedisi üzerinden milletimizin inancına saldıranların aile kurumunun korunması hususundaki samimiyetini tartacağız. Anayasa teklifimizle ilgili süreç tüm partilerin demokrasi, hak ve özgürlükler konusundaki samimiyetini gösteren bir turnusol kâğıdı işlevi de görecektir.Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i tebrik ediyor, dost ve kardeş ülke Katar'ı bu organizasyonda gösterdiği başarılı ev sahipliği için kutluyorum. İnşallah milli takımımızın bu kupayı ülkemize getirdiği günleri de görmeyi ümit ediyoruz. Nice 'olmaz' denilenleri başaran Türkiye, bir gün bu hayali de gerçekleştirir.Varsın birileri kendi içlerindeki kavgayı, itişmeyi kakışmayı, hırsı, rekabeti sürekli bize saldırarak örtmeye, gizlemeye, saklamaya çalışsın. Milletimiz o engin ferasetiyle herkesi hakkın ve hakkaniyetin tartısına çıkarmayı, oradaki okkasına göre davranmayı gayet iyi bilir. Bu ülkeyi tek parti faşizmine, vesayetin cenderesine, darbecilerin nobranlığına, terör örgütlerinin vahşetine, emperyalistlerin senaryolarına bırakmayan milletimize olan güvenimiz tamdır. Milletimize Türkiye Yüzyılı'nı armağan etmek için vargücümüzle çalışacağız. Asıl olan budur, gerisi lafügüzaftır.BAŞKAN Erdoğan, Türkiye'deki engelli vatandaşların hayatın her alanında var olma mücadelelerine ilham verdiğine inandığı "Buğday Tanesi" filmi için AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ı tebrik etti. Dünya Engelliler Günü'nde vizyona giren bu filmin geliriyle İstanbul'da bir engelli yaşam ve kültür merkezi yapılacağını açıklayan Erdoğan, "Buğday Tanesi" filminin fragmanını partililere izletti. Erdoğan, yarın (bugün) milletvekilleri ve Meclis çalışanları için TBMM Şeref Salonu'nda da gösterimi yapılacak filmle tüm engellilere umut veren Bayram'ı tebrik ettiğini söyledi. Bayram, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından kürsüye gelerek "Buğday Tanesi" adlı kitabını takdim etti. Film, milletvekili Serkan Bayram'ın kendi yaşam hikâyesini konu alıyor.