CHP medyasında kılıçlar mı çekildi? İmamoğlu Sözcü ve Cumhuriyet gazetesini ziyaret etmişti...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü Gazetesi'ne dün bir ziyaret gerçekleştirdi. Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Genel Müdür Asım Akgül, Reklam Grup Başkanı Funda Tuncer Sıdalı, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ağırladı. Sözcü ise bugünkü sayısında ziyareti manşetinden duyurdu. İmamoğlu'nun Sözcü'ye özel açıklamalarını sayfa içinde geniş yer verdi.

SÖZCÜ İMAMOĞLU'NUN FOTOĞRAFINI SANSÜRLEMİŞTİ

Ancak Sözcü, daha önce sayfalarında İmamoğlu'na sansür uygulamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Ekrem İmamoğlu Elazığ'da İBB'nin desteğiyle yapılacak olan bir okulun temel atma töreni haberinde, İmamoğlu'nun adını geçirmediği gibi törende Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nu bir arada gösteren fotoğraftan İmamoğlu'nu keserek gazetede sansürlü bir şekilde fotoğrafı yayınlamıştı.

SÖZCÜ'NÜN İKİNCİ SANSÜRÜ YSK'YA HAKARET DAVASI DURUŞMASINAYDI

Sözcü'nün ikinci sansürü ise sosyal medya hesabında yaşanmıştı. İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davanın 21 Eylül 2022 tarihli duruşmasını haberleştiren Sözcü, başlığa Ekrem İmamoğlu'nun adını taşımaması dikkat çekerken, "CHP'lilerin yargılandığı adliyeye girişler engellendi!" başlığı atılmıştı. Sosyal medyadan ise bu iki sansüre tepki gösterilmişti.

İMAMOĞLU'NA SÖZCÜ'DEN ÖNCE SANSÜR, ŞİMDİ MANŞET! SÖZCÜ'DE NE DEĞİŞTİ?

İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı Anadolu 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi sonrasında ise İmamoğlu'nun fotoğrafını ve ismine yer vermeyen Sözcü, bugün ise İmamoğlu'nun gazeteye ziyareti ve açıklamaları gazete sayfasında geniş yer bulurken, kararın istinaf ve temyiz süreçlerinin açık olduğunun vurgulanmaması dikkat çekti. Ayrıca İmamoğlu, demecinde sıklıkla mahkeme kararının siyasi bir karar olarak lanse etti. Sözcü'nün İmamoğlu'na sansür uygularken birkaç ay içinde tutumunda bir değişikliğe giderek İmamoğlu'nun gazeteyi ziyaretini kabul etmesi ve İmamoğlu'nu manşetten vermesi tartışma konusu olurken, "Sözcü'de ne değişti?" sorusu akla geldi.

"CHP MEDYASINDA KILIÇLAR ÇEKİLDİ Mİ?"

Eylül 2022 tarihinden bu yana yani dört ay içinde Sözcü'nün tavır değişikliği soru işaretlerine de neden oldu. Çünkü İmamoğlu'nun meclisteki CHP Grup Toplantısı'na çağrılmasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması için kürsüye davet etmemesi ardından Sözcü'yü ziyaret ederek demeç vermesi 'CHP medyasında kılıçlar çekildi mi?', 'CHP medyasından İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na mesaj mı verdi?" sorularını akla getirdi.

Ayrıca Sözcü yazarı Aytunç Erkin de köşesine İmamoğlu'na gazetede sorduğu sorulara aldığı cevapları yayınladı. Erkin'in köşe yazısında İmamoğlu'na 'Sakatlanıp, sezonu kapattınız mı?' sorusunu yönelttiğini, 'Hangi koşulda olursam olayım, sezonu kapatmam' cevabını aldığını başlığına taşıması da dikkat çekti.

CUMHURİYET GAZETESİNE DE ZİYARET: "KILIÇDAROĞLU'NA GÖZDAĞI MI VERDİ?"

İmamoğlu'nun gazete ziyareti Sözcü ile de sınırlı kalmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'ni de dün ziyaret ettiği gazetenin bugünkü manşetine yansıdı. Cumhuriyet, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhuriyet'e özel açıklamalar: Erdoğan'ın kâbusuyum!" başlığını manşetine taşırken, İmamoğlu gazeteye verdiği demeçte cumhurbaşkanı adayının yine Kılıçdaroğlu olduğunu belirtse bile Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri ziyaretleri 'İmamoğlu, CHP medyasından Kılıçdaroğlu'na gözdağı mı verdi?' sorusunu akla getirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına istinaf ve temyiz süreçleri açık olmasına rağmen İmamoğlu, Cumhuriyet'e verdiği demeçte de buna değinmedi.

"CEZAYA SEVİNÇ SONRASI ZİYARETLER İMAJ İÇİN Mİ?"

Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına istinaf ve temyiz süreçleri açık olmasına rağmen İmamoğlu, 14 Aralık 2022 tarihinde karar sonrası İstanbulluları Saraçhane'ye davet etmişti. Bu çağrıya ilk uyan siyasi parti lideri ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmuştu. Akşener ile İmamoğlu'nun İBB'deki makam odasında buluştuğunda çekilen bir fotoğraf karesinde cezaya rağmen her ikisinin de mutluluğu sosyal medyada tartışma konusu olmuş, fotoğraf çokça paylaşılmıştı. Sosyal medyada ise bir fotoğraf karesinin vatandaş gözünden anatomisi yapılmış birçok iletide sevinç ve mutluluk halinin eleştirisi yapılmıştı. İmamoğlu'nun her iki gazeteye ziyaret etmesi "Cezaya sevinç sonrası Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine ziyaret etmesi İmamoğlu'nun kaybettiği imajı yeniden kazanması için mi?" sorusunu akla getirdi.

İŞTE O YORUMLAR: "YAŞASIN KAHRAMAN OLDUK"

Erhan Pakiş isimli sosyal medya hesabından ise fotoğraf karesiyle ilgili şunları yazmıştı: "Tam bir komedi pembe dizi hapis kararına sevinen adeta nerdeyse kutlama yapacak belediye başkanı ve parti lideri umarım bu millet pembe diziye kanmayacaktır." Yahya isimli vatandaş ise Akşener ile İmamoğlu'nun kucaklaşma fotoğrafının anatomisini şöyle değerlendirmişti: "Yaşasın kahraman olduk." Ersin Çakır ise "Bu fotoğraf ne anlatıyor? Her şey ortada, mağdur oldum sevinci!" ifadelerini kullanmıştı. Hasan Serin de şunları yazmıştı: "Allah Allah mahkûmiyete niçin bu kadar sevinirsiniz." Cem Yaman ise "Pardon ama insan 2 kusur yıl hapis cezası alınca neden sevinir, ulan trafik cezasının acısı aylarca çıkmıyor içimizden, yok bir davul zurna eksik. Garip ve yazık" diye tepki göstermişti.

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