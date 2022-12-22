Çocuk istismarı için komisyon kuruluyor

Vakıf yöneticisi Yusuf Ziya Gümüşel'in, 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirdiği iddiası kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasiler olaya sert tepki gösterirken, ilgili kamu kurumları da gerekli adımları attı. Kamuoyunda infiale yol açan olayın bir daha yaşanmaması için TBMM devreye girdi. AK Parti ve MHP'nin yanı sıra Meclis'te temsil edilen CHP, İyi Parti ve HDP'nin desteği ile bir araştırma komisyonu kurulacak. Partiler ayrı ayrı önerge verecek. Önergeler birleştirilerek bugün TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Komisyon hızla çalışmalarını sürdürecek ve seçim öncesi çalışmalarını tamamlayacak.Komisyon, çalışmaya başladığında ilgili bakanlıkların temsilcilerini dinlerken alanda çalışan kurumların faaliyetlerini de yerinde izleyecek. Bu çalışmalar sonrasında istismarların erken anlaşılabilmesi için hastanelerden okullara kadar her alanda yeni önlemler alınması gündeme gelecek. Yasal değişiklik gerekiyorsa bunlar için de adımlar atılacak. Komisyonun çalışmaları aşamasında STK temsilcilerinin yanı sıra 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen H.K.G. ile bir görüşme yapılmasının da gündeme gelebileceği konuşuluyor.H.K.G., 30 Kasım 2020'de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. H.K.G. önce ŞÖNİM'e yönlendirildi, ardından da ihtiyacına uygun bir kuruluşa yerleştirildi. Geçen günlerde tutuklanan baba Gümüşel ile evlendirildiği İstekli cezaevine gönderildi.