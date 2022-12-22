O avukat SABAH’a konuştu: Baro toplantısı değil CHP Grubu gibiydi

Türkİye Barolar Birliği'nin 18 Aralık'ta Çanakkale'de düzenlediği 37. Olağan Genel Kurulu'nda yaşananların yankısı sürüyor. Başörtülü delege, Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Figen Şaştım kürsüye çıktığı sırada bazı avukatların salonu terk ettiğini gösteren video görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Salonda yaşananlarla ilgili İstanbul 2 No'lu Barosu adına genel kurula katılan avukat Figen Şaştım, SABAH'a şu açıklamalarda bulundu:Türkiye'de barolar derin devletin muhtıraları, darbeleri destekleyen anlayışın temsilcisi vesayet odaklarındandır.TBB, çoklu barolar kurulduğu günden beri sürekli boykot edip, sistem dışına itmeye çalışıyor. Çanakkale'de de İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı konuşurken 400-500 kadar kişi salonu terk etti. Başörtüsü ve İslam'a şüphesiz düşmanlar. Ancak burada boykot ettikleri çoklu baroydu.Mali Genel Kurul mesleki bir toplantıdan ziyade siyasi parti kongresi gibiydi. Gün boyu hükümete yüklendiler, dini değerlerimize hakaret ettiler. İmamoğlu kararını kınamayan kalmadı. Müslümanları sapık ilan ettiler. O salonda kendimi adeta TBMM'deki CHP grubu milletvekillerini dinliyor gibi hissettim.