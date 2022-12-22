SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye enerjide merkez olacak!

Son dakika haberi... AK Parti MKYK toplantısı sonrası, parti sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu

Çelik'in konuşmasından satır başları:

Avrupa'lı dostlarımızın Ukraynalı mültecilere gösterdiği yaklaşımdan memnuniyet duyduğumuzu, ama aynısını Suriyeli mülteciler için de beklediğimizi dile getiridik.

Türkiye Ukrayna-Rusya savaşında barış için önemli bir konumdadır. Geçtiğimiz yılın, ilerki yıllarda bakıldığıında en önemli bakılacak olan konunun Ukrayna-Rusya savaşının bütün ezberleri bozan bir tablo ortaya çıkarmasıdır. Bundan sonraki gidişat bu savaşa karşı alınacak önemlere bağlıdır.

Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda dar bir kafayla hareket ediyorlar.

Fransa'nın Macron tarafından, dış politikasının sadece Erdoğan karşıtlığına indirgenmesi görüyoruz. Bu çok dar bir rekabet anlayışından bakan, işbirliği yerine çatışma üretmeye çalışan bir zihniyetin ürünü.