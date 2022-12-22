Son dakika: Başkan Erdoğan: Ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bu proje bölgenin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Bu projenin bitmesi Bitlis ile birlikte tüm bölgeyi rahatlatacak. Bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla Bitlis hak ettiği yere bir adım daha yaklaşacaktır. Bölgede nasıl huzuru tesis ettiysek, bu tür altyapı çalışmaları ile kalkınma konusundaki adımlarımızı atıyoruz.