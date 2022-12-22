SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK’lı terörist etkisiz

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/0bd4eMZgYr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2022