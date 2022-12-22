Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu’nun ’Serbest bırakılsın’ dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız

TERÖR ELEBAŞI KARAYILAN: SELAHATTİN DEMİRTAŞ BİZİM MÜCADELEMİZİN BİR PARÇASI

Terör elebaşı Karayılan, Selahattin Demirtaş ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı konularda fikir ayrılığı olabilir fakat hiçbir çelişki söz konusu değildir. Selahattin Demirtaş da bu mücadelenin bir eseridir, bir parçasıdır. Kaldı ki o da kendisini böyle görüyor. Yani bu camia çok geniştir; çok görüşlülük olabilir ama özgürlük ve demokrasi davası için birlik de hep olacaktır." dedi.